亨斯勒於研討會上被前聯邦檢察官Preet Bharara問到,全球最大對沖基金「橋水基金」(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)近日指,監管機構將「殺死」加密貨幣,亨斯勒回應,有交易場所和借貸場所圍繞加密貨幣聯合行動,涉及的代幣數以千計,如果上述情況豁免在監管之外,「這不會有好的結局(This is not going to end well)。」

他補充,加密貨幣市場最近的多產增長使得監管行動更加具有針對性,該行業目前的總市值徘徊在2萬億美元左右。「一個在過去18個月內增長了10倍的領域——不僅在資產價值方面,而且在基礎貸款等方面,如果它留在公共政策框架之外並取得成功,我們最終會遇到問題,很多人會受到傷害。」

亨斯勒更斷言,如果加密交易平台服從現有稅收合規、洗錢和內幕交易法的監管,它們更有可能取得成功。

其他報道

審查員獲搜令進壹傳媒大樓搜證

物流公司Zeek融資5460萬 冀加快拓海外市場

【有片:埋身擊】納期反覆偏軟 現水平不宜買入

AEON信貸上半年多賺13% 中期息0.22元

【有片:選股王】中遠海能候回落吸納

恒指半日升352點 升穿10天線 北水第3日流入 龍湖升8.4%

金管局:接20宗跨境理財通申請

世銀上調中國經濟增長預測 但警告復蘇正失去動力

油價連升6日 布蘭特期油升穿80美元 創近3年高

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌

金管局余偉文:疫情紓緩措施涉資逾9000億

阿里:旗下應用陸續接入微信支付消息屬實 阿里升6%

路透社:深圳市政府正調查恒大財富

貝萊德和BlueBay低位買入恒大債券

星島:羅致光討論將強積金自動、甚至強制轉為年金

人行稱維護房地產市場健康發展 內房向上

內地8月全國規模以上工業企業利潤增10.1%