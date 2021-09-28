美證交會主席：倘加密貨幣市場欠缺監管 不會有好結果
文章日期：2021年9月28日 14:03
美國證券交易委員會（SEC）主席亨斯勒（Gary Gensler）周一晚於研討會上表示，如果美國加密貨幣市場和相關平台不受監管機構監管，將不會有好結果。
亨斯勒於研討會上被前聯邦檢察官Preet Bharara問到，全球最大對沖基金「橋水基金」（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）近日指，監管機構將「殺死」加密貨幣，亨斯勒回應，有交易場所和借貸場所圍繞加密貨幣聯合行動，涉及的代幣數以千計，如果上述情況豁免在監管之外，「這不會有好的結局（This is not going to end well）。」
他補充，加密貨幣市場最近的多產增長使得監管行動更加具有針對性，該行業目前的總市值徘徊在2萬億美元左右。「一個在過去18個月內增長了10倍的領域——不僅在資產價值方面，而且在基礎貸款等方面，如果它留在公共政策框架之外並取得成功，我們最終會遇到問題，很多人會受到傷害。」
亨斯勒更斷言，如果加密交易平台服從現有稅收合規、洗錢和內幕交易法的監管，它們更有可能取得成功。
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