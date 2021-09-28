公司指出，透過戰略合作伙伴，成功將運營經驗與越南、泰國、新加坡及馬來西亞等市場落地。今年初起與泰國綜合餐飲企業Minor Group於芭堤雅試點成功，預計今年內覆蓋全泰國71府，涉及1500店及5000配送員。另公司已與馬來西亞必勝客（Pizza Hut）簽訂商務協議，並於吉隆坡試點落地，計劃今年第四季擴大覆蓋服務範圍。

Zeek表示，正籌備於半年內進行新一輪融資，冀增加力度協助東南亞企業進入快電商。公司去年完成約1000萬美元（約7750萬港元）的Pre-A輪融資，投資者包括物流公司順豐、華懋集團及恒地（0012）聯席主席李家傑私人投資。

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