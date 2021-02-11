集團中期收入約5.12億元，按年跌10.95%，期內淨利息收入為4.17億元，按年跌12.1%。集團指雖然報告期內整體銷售較上一季度有所增加，但事實上該增加在第二季度才逐步產生應收款項增長，導致期內每月循環應收信用卡賬款及應收私人貸款賬款低於去年同期。

至於隨著償還部分長期銀行貸款後，利息支出按年減27.2%至1750萬元，期內平均融資成本均維持穩定於2.5%。期間減值虧損及減值準備大減，按年跌75.1%至3480萬元，主要由於信貸評估方法持續改進有助建立更優質的資產組合。連同預期經濟形勢好轉和失業率下降，以及有效地追收欠款以減低逾期客戶貸款及應收款項。

期內，集團的信用卡業務分類收入，按年減少9.8%至4.055億元，分類業績按年增加5.3%至1.584億元。私人貸款業務分類收入，按年減少18.1%至9190萬元，分類業績按年增加86.7%至4480萬元。

營運收入方面，期內營運收入按年跌11.7%至4.94億元，當中總徵收費用及佣金按年增11.6%至4540萬元，而隨著信用卡銷售增加，期內信用卡業務的徵收費用及佣金增加11.5%至3120萬元，保險業務徵收費用及佣金於期間亦增加11.7%至1410萬元。而隨著客戶按時還款，期內手續費及逾期收費錄得減少10.1%至3160萬元。

AEON信貸中午收報4.87元，微升0.4%。

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