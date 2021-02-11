恒指半日升352點 升穿10天線 北水第3日流入 龍湖升8.4%
文章日期：2021年9月28日 12:13
恒指半日升352點或1.46%，報24561點，升穿10天線(24591.84點)，今早高開114點，最多曾升445點，高見24654點，低位升24點，半日高低波幅422點。科指方面仍受制於10天線(6278.23點)，今早高位6242點。
半日大市成交金額760億元；國指升171點或2%，報8755點。恒生科技指數收報6218點，升1.88%。
藍籌41隻升，18隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升8.45%，收報34.65元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升5.99%，收報150.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻106點；阿里健康（0241）跌3.27%，收報10.64元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.35%，收報86.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報26.1元，升7.63%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報10.64元，跌3.27%。
北水南下合計淨流入21.36億元，較上日減少20.28%，連續第3日流入，累計流入99.18億元，對上一次連續3日淨流入是2021年9月8日。南水北上合計淨流入48.5億元人民幣，較上日增加228.36%，連續第3日流入，累計流入90.57億元。
油價連升6日，布蘭特期油升穿80美元，創近3年高。中海油（0883）收報8.69元，升2.48%；中石油（0857）收報3.89元，升1.04%。
阿里（9988）：旗下應用陸續接入微信支付消息屬實。阿里巴巴收報150.4元，升5.99%。
人行稱維護房地產市場健康發展。內房向上，萬科（2202）收報20.65元，升8.46%；佳兆業（1638）收報2.16元，升8.54%；旭輝（0884）收報5.1元，升6.25%；龍光地產（3380）收報7.75元，升5.16%。中海外（0688）收報17.78元，升7.24%；潤地（1109）收報31.4元，升5.19%；碧桂園（2007）收報7.76元，升6.3%。
融創（1918）：從未、也沒有需求向政府提交尋求支持報告。收報15.22元，升17.44%。
中集集團（2039）84億向A.P. Møller購海運冷機核心技術。收報16.98元，跌0.59%。
香港01：施政報告增土地供應，釋放濕地、祖堂地、研搬葵涌碼頭。本地地產股回升，新世界發展（0017）收報30.95元，升0.81%；新鴻基地產（0016）見52周低94元，收報95.25元，升0.53%；長實集團（1113）收報43.9元，升1.86%；恒地（0012）收報29.3元，升1.21%。
恒地李家傑斥4億認購奧園（3883）約1億股。收報3.98元，升5.29%。
易緯集團（3893）收入增逾60%，虧損收窄至1182萬元。收報0.425元，跌6.59%。
文化傳信（0343）：獲禁制令禁黃玉郎未經授權出版「小流氓」註冊商標產品。收報0.74元，無升跌。
華置（0127）減持恒大（3333）逾3.13億股套現7.69億，在恒大持股少於5%。華置收報2.1元，跌4.11%；恒大收報2.64元，升3.53%。
玖紙（2689）純利增70%，撇除匯兌影響升52%，息33分。收報10.62元，跌2.21%。
破頂股表現
破頂股包括，中廣核新能源（1811）創上市新高，見7.53元，收報7.47元，升9.05%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.45元，收報1.26元，升7.69%。
破底股方面
醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見6.3元，收報6.36元，跌2.75%；諾輝健康（6606）創上市新低，見33.65元，收報33.7元，跌3.85%；堃博醫療（2216）創上市新低，見14元，收報14.1元，跌4.08%；維亞生物（1873）見52周低5.84元，收報5.96元，無升跌；君實生物（1877）見52周低38.2元，收報38.95元，跌2.14%；長江生命科技（0775）見52周低0.71元，收報0.72元，無升跌；平安好醫生（1833）見52周低47.85元，收報50.65元，跌0.3%；春立醫療（1858）見52周低15元，收報15.78元，升3%。
科技股破底，包括，PLATT NERA（1949）創上市新低，見0.191元，收報0.191元，跌9.05%；南方通信（1617）創上市新低，見0.148元，收報0.156元，升1.3%；稻草熊（2125）創上市新低，見2.52元，收報2.53元，跌8.33%；醫渡（2158）創上市新低，見25.25元，收報25.85元，跌0.58%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.45元，收報1.45元，跌10.49%；聯易融（9959）創上市新低，見7.76元，收報7.9元，跌1.25%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.22元，收報3.24元，升0.62%；瑞聲（2018）見52周低36.65元，收報36.9元，跌1.47%。
其他破底股包括，天立教育（1773）見52周低1.61元，收報1.73元，升6.13%；中裕燃氣（3633）見52周低6.27元，收報6.34元，跌0.47%；粵海投資（0270）見52周低9.59元，收報9.64元，跌0.1%；招金礦業（1818）見52周低5.41元，收報5.48元，跌0.54%；新地（0016）見52周低94元，收報95.25元，升0.53%；萬洲（0288）見52周低5.41元，收報5.5元，升0.55%；佳源國際（2768）見52周低2.85元，收報3元，升4.9%；冠均國際（1629）見52周低0.79元，收報0.79元，跌5.95%。
異動股
上升異動股，包括，中遠海能（1138）收報3.91元，升18.48%；融創服務（1516）收報15.82元，升15.31%；旭輝永升服務（1995）收報15.5元，升11.03%；中海物業（2669）收報6.18元，升10.75%；民生教育（1569）收報1.19元，升10.19%；新城悅（1755）收報16.1元，升9.82%。
下跌異動股，包括，四環醫藥（0460）收報1.48元，跌16.85%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.45元，收報1.45元，跌10.49%；PLATT NERA（1949）創上市新低，見0.191元，收報0.191元，跌9.05%；稻草熊（2125）創上市新低，見2.52元，收報2.53元，跌8.33%；再鼎醫藥（9688）收報874元，跌7.07%；遠大住工（2163）收報9.1元，跌6.67%；同方友友（1868）收報0.495元，跌6.6%；易緯集團（3893）收報0.425元，跌6.59%；澳洲成峰高教（1752）收報0.178元，跌6.32%；冠均國際（1629）見52周低0.79元，收報0.79元，跌5.95%；朗詩（0106）收報0.5元，跌5.66%。
其他報道
香港01：施政報告增土地供應 釋放濕地、祖堂地、研搬葵涌碼頭