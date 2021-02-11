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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌

文章日期：2021年9月28日 11:19

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.07點子至0.06339%。

港元現報7.7811元升值23點子，曾貶值最多10點子，報7.7844元，亦曾升值最多27點子，報7.7807元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌，報0.03824%；1星期HIBOR升0.07點子至0.04161%；2星期HIBOR升0.07點子至0.04946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.23732%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33339%。

美元指數現報93.432升值0.049點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.08513%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0217%，終止連續2日擴闊，利差是2021年9月24日後最低，當日差距為-0.0235%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2021年9月22日，當日利差報-0.0191%。

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