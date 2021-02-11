恒指高開114點 阿里升2.4% 地產股向下
文章日期：2021年9月28日 09:27
恒指今早高開114點或0.48%，報24323點，成交金額26億元；國指今早高開32點或0.38%，報8616點。恒生科技指數開市報6150點，升0.77%。
藍籌26隻升，24隻下跌，10隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.47%，報145.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；創科實業（0669）跌2.44%，報151.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。
恒生科技指數成份股19隻升，4隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報145.4元，升2.47%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報10.9元，跌0.91%。
恒指受制10天線(24567.97點)、科指受制10天線(6271.49點)。
融創（1918）：從未、也沒有需求向政府提交尋求支持報告。開市報13.8元，升6.48%。
中集集團（2039）84億向A.P. Møller購海運冷機核心技術。開市報17.04元，跌0.23%。
香港01：施政報告增土地供應，釋放濕地、祖堂地、研搬葵涌碼頭。留意地產股。本地地產股向下，新世界發展（0017）開市報30.55元，跌0.49%；新鴻基地產（0016）見52周低94.1元，開市報94.1元，跌0.69%；長實集團（1113）開市報43.1元，無升跌；恒地（0012）開市報28.9元，跌0.17%。
恒地李家傑斥4億認購奧園（3883）約1億股。開市報3.99元，升5.56%。
易緯集團（3893）收入增逾60%，虧損收窄至1182萬元。無成交，報0.455元。
文化傳信（0343）：獲禁制令禁黃玉郎未經授權出版「小流氓」註冊商標產品。無成交，報0.74元。
華置（0127）減持恒大（3333）逾3.13億股套現7.69億，在恒大持股少於5%。華置無成交，報2.19元；恒大開市報2.63元，升3.14%。
玖紙（2689）純利增70%，撇除匯兌影響升52%，息33分。開市報11.14元，升2.58%。
破頂股表現
破頂股包括，盈健醫療（1419）創52周高，見1.34元，開市報1.34元，升14.53%。
破底股方面
破底股包括，新地（0016）見52周低94.1元，開市報94.1元，跌0.69%；萬洲（0288）見52周低5.41元，開市報5.41元，跌1.1%。
異動股
上升異動股，包括，盈健醫療（1419）創52周高，見1.34元，開市報1.34元，升14.53%；新高教（2001）開市報3.64元，升7.37%；南方通信（1617）開市報0.164元，升6.49%；美的置業（3990）開市報13.04元，升5.33%；綠城中國（3900）開市報11.28元，升4.83%；中海油服（2883）開市報7.28元，升4.45%；理文化工（0746）開市報9.7元，升3.97%。
下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）開市報910元，跌3.24%；創科實業（0669）開市報151.7元，跌2.44%；裕元工業（0551）開市報15.6元，跌2.38%；恒隆地產（0101）開市報17.12元，跌1.72%；偉易達（0303）開市報59元，跌1.67%；中國黃金國際（2099）開市報23.15元，跌1.49%；金科服務（9666）開市報41.2元，跌1.44%；IMAX（1970）開市報11元，跌1.43%。
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