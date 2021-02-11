港股ADR升219點 夜期高水72點 美期亞股向下
文章日期：2021年9月28日 08:56
美股個別發展，港股ADR升219點或0.9%，報24428點，即月恒指夜期升113點，高水72點，報24281點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.08%，折合報469.63元；阿里巴巴（9988）升2.96%，折合報146.11元；美團（3690）升1.53跌%，折合報252.21元；匯控（0005）升2.36%，折合報41.25元；建行（0939）跌0.01%，折合報5.41元。
道期現跌0.155%；標期現跌0.24%；納期現跌0.38%。日股現跌0.54%，韓股現跌0.16%，澳股現跌0.75%。
北水明日休市。
今日焦點股份可留意：
中集集團（2039）84億向A.P. Møller購海運冷機核心技術。
香港01：施政報告增土地供應，釋放濕地、祖堂地、研搬葵涌碼頭。留意地產股。
恒地李家傑斥4億認購奧園（3883）約1億股。
易緯集團（3893）收入增逾60%，虧損收窄至1182萬元。
文化傳信（0343）：獲禁制令禁黃玉郎未經授權出版「小流氓」註冊商標產品。
華置（0127）減持恒大（3333）逾3.13億股套現7.69億，在恒大持股少於5%。
玖紙（2689）純利增70%，撇除匯兌影響升52%，息33分。