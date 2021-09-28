報道指，新界北河套區周邊部分濕地，以及相鄰的濕地緩衝區，料面積達數十公頃，相當於整個維園的面積。

祖堂地方面，報道指，曾有估算指涉地約2,400公頃，報道估計將會降低有關出售門檻，估計會參照現行《強拍條例》，即只要八成或以上宗族成員同意便可。

「公私營合作」方面，報道指政府會強化「土地共享計劃」，再進一步向發展商提供誘因，為相關農地斥資開發道路、排污系統和水電等大型公共基建設施，「利誘」相關發展商參與，而該地段日後落成的相當大比例的單位，須交予政府作公營房屋，估計可成為加快公營單位建屋量的「捷徑」。

綠化地方面，報道未有提及面積，只引述消息指，將進一步提出發展多塊位處市區邊緣的綠化地帶，用作興建私樓及公營房屋。

龍鼓灘填海計劃方面，報道指，政府計劃在屯門龍鼓灘填海約220至250公頃，作工業用途，並重新規劃屯門西地區，包括內河碼頭及沿海地帶作住宅用途。

葵涌貨櫃碼頭搬遷方面，報道引述消息指，政府擬研究將葵涌貨櫃碼頭搬往上述龍鼓灘的新填海區，利用騰出的近300公頃市區臨海土地建屋。不過，鄉事派早前一直反對龍鼓灘大規模填海，未知能否擺平。翻查資料，葵涌貨櫃碼頭佔地280公頃，若全數用作建屋，發展規模約相等於16個美孚新邨。

其他報道

美債息升推高金融股 道指升71點4連升 納指連跌2日