美債息升推高金融股 道指升71點4連升 納指連跌2日
文章日期：2021年9月28日 08:14
聯儲局主席鮑威爾稱可能11月啟動減少買債，加上上周儲局偏鷹派聲明，美債息上漲，10年期美債息一度突破1.5%，創下6月以來最高水平，能源、金融、小型公司等對經濟敏感的企業股票上升，科技股向下。道指連升4日，累計升949.53點，對上一次連升4日是8月25日；納指則連跌2日，累計跌82.27點，並連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月24日。
道瓊斯工業平均指數收漲71點，升幅0.21%，報34869點。標普500指數收跌12點，跌幅0.28%，報4443點。納斯達克綜合指數收跌77點，或0.52%，報14969點。
高盛升2.29%，報399.81美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻58點，而salesforce，跌2.08%，報279.68元，拖低道指39點。
科技股方面，蘋果收市報145.37元，跌1.05%，谷歌母公司Alphabet收市報2821.44元，跌0.8%，亞馬遜收市報3405.8元，跌0.57%，Facebook收市報353.58元，升0.17%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報462點。德國DAX指數收漲0.28%，報15573點；法國CAC 40指數漲0.19%，報6650點；英國富時100指數收漲0.17%，報7063點。