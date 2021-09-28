聯儲局主席鮑威爾稱可能11月啟動減少買債，加上上周儲局偏鷹派聲明，美債息上漲，10年期美債息一度突破1.5%，創下6月以來最高水平，能源、金融、小型公司等對經濟敏感的企業股票上升，科技股向下。道指連升4日，累計升949.53點，對上一次連升4日是8月25日；納指則連跌2日，累計跌82.27點，並連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月24日。