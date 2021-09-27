期內，集團收入為8,660萬元，較去年增逾60%，毛利為1,870萬，同期增9.1%，毛利率則由去年31.8%下跌至21.6%。集團於美國、中東、英國等海外業務活動持續受新冠疫情影響，海外地區收入減少46.6%至1,190萬。集團因而投放資源聚焦發展中國市場，收入由3,150萬倍增至7,470萬。

集團表示，綜合虧損淨額減少是由於集團的收入及毛利中國市場的業務增長而增加，亦無確認本集團若干物業、廠房及設備以及使用權資產的減值虧損，以及自有物業、廠房及設備以及使用權資產折舊減少所致。

集團解釋，毛利率下降主要是由於收入組合轉變，今年獲得與高端住宅地產發展商及豪華酒店品牌合作的大型室內解決方案項目，較去年室內解決方案佔總收入的比例較高。

易緯集團今日收報0.455元，升0.045元或11.0%，成交金額為1,130萬。

其他報道

全球石油需求料下年初恢復疫前水平 高盛調高石油預計價格

文傳：獲禁制令禁黃玉郎未經授權出版「小流氓」註冊商標產品

華置減持恒大逾2.41億股套現6.1億 在恒大持股少於5%

海航重整債務後 負債率降至81%

摩通許長泰：近期內房債務問題會影響投資市場情緒 看好半導體股

穆迪：中國處理恒大問題時將避免金融不穩定 惟多個行業或有損失

日媒：中國電力供應緊張 影響iPhone和Tesla的生產

玖紙純利增70% 撇除匯兌影響升52% 息33分

新交所：有中國發行人擬赴星參與SPAC

AlipayHK上月交易金額升1.1倍

小米聘第三方專家評估立陶宛指控其手機具言論審查