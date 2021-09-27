易緯集團收入增逾60% 虧損收窄至1182萬元
文章日期：2021年9月27日 20:13
室內設計易緯集團 （3893） 公布，截至今年6月30日，錄得虧損收窄至1,182萬元，較去年減少58.2%，每股虧損1.64港仙，較同期減少63.7%，不派中期息。
期內，集團收入為8,660萬元，較去年增逾60%，毛利為1,870萬，同期增9.1%，毛利率則由去年31.8%下跌至21.6%。集團於美國、中東、英國等海外業務活動持續受新冠疫情影響，海外地區收入減少46.6%至1,190萬。集團因而投放資源聚焦發展中國市場，收入由3,150萬倍增至7,470萬。
集團表示，綜合虧損淨額減少是由於集團的收入及毛利中國市場的業務增長而增加，亦無確認本集團若干物業、廠房及設備以及使用權資產的減值虧損，以及自有物業、廠房及設備以及使用權資產折舊減少所致。
集團解釋，毛利率下降主要是由於收入組合轉變，今年獲得與高端住宅地產發展商及豪華酒店品牌合作的大型室內解決方案項目，較去年室內解決方案佔總收入的比例較高。
易緯集團今日收報0.455元，升0.045元或11.0%，成交金額為1,130萬。
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