文傳指出，其擁有超過200個深入民心的本地創作漫畫IP（知識產權），包括《龍虎門》、《中華英雄》、《百分百感覺》、《怪異集》等等，共超逾50年的知識產權沉澱積纍。《小流氓》已經出版超過50年，如此長歷史的一個漫畫版權，竟然令到兩個長期合作的夥伴花費不菲的律師費對簿公堂。

該集團續稱，國家《第14個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，首次將香港的文化地位寫進國家規劃，並提到支持香港發展中外文化藝術交流中心。但是大灣區的IP發展仍處於初始階段，原創IP非常貧乏，加上缺乏高層次的統籌，沒有長時間的沉澱積纍，亦未能真正滲透到其他地區的華人社群。因此在當前環境下，其認為，正是香港數十年積累的IP，在大灣區發揚光大的最好契機。文傳今日收市報0.74元，跌1.33%。