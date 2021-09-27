摩根大通常務董事亞太區首席市場策略師許長泰預料，股債市場在年底前仍會波動，主要受變種病毒、美國退市及內地多項政策推出等影響，但看好股多於債，行業看好不受政策影響的行業，包括體育用品、半導體、電腦硬件及軟件。雖然近期科技股受到政策影響，但許長泰認為其盈利增長高峰雖過，但未來仍然有增長，故在調整時期也會留意該行業，長線仍看好。而由於香港上市H股較多為中央整頓企業，反而A股選擇性較多。