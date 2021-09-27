摩通許長泰：近期內房債務問題會影響投資市場情緒 看好半導體股
文章日期：2021年9月27日 17:21
摩根大通常務董事亞太區首席市場策略師許長泰預料，股債市場在年底前仍會波動，主要受變種病毒、美國退市及內地多項政策推出等影響，但看好股多於債，行業看好不受政策影響的行業，包括體育用品、半導體、電腦硬件及軟件。雖然近期科技股受到政策影響，但許長泰認為其盈利增長高峰雖過，但未來仍然有增長，故在調整時期也會留意該行業，長線仍看好。而由於香港上市H股較多為中央整頓企業，反而A股選擇性較多。
至於地區會看好美國、歐洲及日本，而中港股市因為內房股會否破產或中央致力改革民生相關領域，在第四季可能仍然波動。當問到他近期恒大（3333）及其他內房會否火燒連環船影響內銀及其他發債企業，他表示，內房債務問題要視乎中央會否及時向市場注資增加流動性，現時一些投資評級企債價格堅挺，暫時只見內房企債受壓，相信中央會適當時候處理有關問題，以減少對市民的影響。至於美國退市會否令美股受壓，他指現時標普指數市盈率較歷史平均為高，但企業盈利增長，故不擔心美股會出現重大調整。
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