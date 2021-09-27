報告指出，中國政府將設法避免因恒大債務危機處置而引發的社會和金融不穩定，不過整體經濟將可能承擔重大成本。

報告認為，考慮到房地產行業對GDP的巨大貢獻，以及房地產市場可能不會像前幾個周期那樣強勁復蘇，恒大債務危機可能會抑制明年中國的經濟增長。不過在這種情況下，貨幣和財政政策可能會放鬆，以抵消房地產行業放緩對整體經濟的影響。

穆迪董事總經理、亞太區首席信用總監Michael Taylor表示，中國政府將努力防止恒大債務危機傷害該公司的購房者、供應商和承包商。然而，該公司的財務危機可能會制約房地產公司和中國發行人的融資渠道，令某些銀行的資產質量受損。

中國政府注資救恒大機會極微

報告稱，政府擁有避免金融不穩定的相關工具，並控制著可分擔相關損失的一些部門的資產負債表。處置過程中，個人債權人及客戶將優先受到保護，且處置可能不完全採用債權人受償順序。政府注入現金直接救助恒大的可能性微乎其微，而沒有大幅折讓之下國企實施重大股權收購的可能性也不大。

但房地產市場活動長期放緩將影響土地出讓，而土地出讓金是許多地方政府的重要收入來源，可能導致政府的基建資金減少，從而進一步拉低經濟增速。穆迪預計行業融資環境偏緊且未來6-12個月全國房地產銷售將放緩，對中國房地產業的展望負面。

恒大危機對小銀行及信託公司影響較大

報告認為，恒大信用危機對一些小型區域性銀行和信託公司的直接影響可能比較大。中國四大國有資產管理公司對恒大也有一定的敞口；但大型銀行和受評中國保險公司對恒大直接風險敞口並不大，因為這些機構規模龐大且擁有強勁的損失吸收緩衝能力。

中國住房抵押貸款支持證券行業方面，穆迪預計，部分作為受恒大債務危機影響的客戶、以及有恒大業務敞口的借款人，或其他受影響開發商會出現違約。不過，嚴格的抵押貸款政策，以及大多數中國住房抵押貸款交易證券化池的高度分散，將緩衝相關影響。