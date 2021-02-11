謝采含表示，雖然美國SPAC發行量較去年回落不少，熱潮有減退跡象，不過美國市場專注於歐美資產，相信新交所可把握亞洲資產市場的機會而有所拓展。被問到新交所相比港交所（0388）的優勢，謝指出，新加坡市場較多元化，熟悉東南亞及中國品牌，也為企業提供上市津貼，相信可為投資者帶來以往沒有的機會，有別於其他只專注於單一發行人的市場。

根據新交所框架，SPAC公司市值至少為1.5億坡元（約8.63億港元），沒限制散戶投資者的參與，股東所持認股權證可與普通股分開。此外，發起人須在SPAC上市時認購不低於2.5%至3.5%的股份，而在SPAC上市到併購交易後六個月內，發起人股份處於鎖股期，SPAC上市時持有的提振激勵股份上限則定為20%。

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