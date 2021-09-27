恒指今早低開60點見全日底，早市曾升最多316點，收市升16點或0.07%，報24208點，高低波幅378點。大市成交金額1489億元，較上日增加0.92%；國指跌21點或0.25%，報8583點。恒生科技指數收報6103點，跌0.91%。

科指收市價為8月23日後收市新低，當日報6021.27點。連跌2日，累計跌196.6點，同時為連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月15日。

國指收市則見2020年3月19日後收市新低，當日報8559.64點。連跌2日累計跌149.91點，對上一次連跌2日是9月14日。同時，亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月15日。

藍籌22隻升，34隻下跌，4隻無升跌。中海油（0883）升5.08%，收報8.48元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.55%，收報248.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；吉利（0175）跌4.57%，收報21.95元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.66%，收報141.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.59元，升4.37%；跌幅最大的是快手（1024）收報81.4元，跌6.28%。

北水南下合計淨流入26.79億元，較上日減少47.48%，連續第2日流入，累計流入77.82億元，對上一次連續2日淨流入是9月7日。南水北上合計淨流入14.77億元人民幣，較上日減少45.91%，連續第2日流入，累計流入42.08億元。

午後消息股表現

電視廣播（0511）：曾志偉升任節目營運總經理，蕭世和任商務管理總經理。見52周低6.07元，收報6.2元，跌1.27%。

時代集團（1023）全年蝕1.5億元，預告製造業務將反彈。收報0.5元，跌10.71%。

豐盛生活服務（0331）全年純利升42%，末期息0.161元。收報6.08元，跌2.09%。

今早及隔晚消息股表現

「十一」前澳門收緊疫情防控，濠賭股向下。新濠國際發展（0200）收報8.99元，跌9.47%；美高梅中國（2282）創上市新低，見4.85元，收報4.9元，跌10.42%；澳博控股（0880）收報5.16元，跌4.8%；永利澳門（1128）收報6.16元，跌4.5%；銀河娛樂（0027）收報38.8元，跌3.6%；金沙中國（1928）收報14.86元，跌4.01%；信德（0242）收報2.09元，跌1.88%。

中國封殺虛擬貨幣。區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報7.85元，跌21.5%；栢能集團（1263）收報7.4元，跌5.13%；BC科技（0863）收報12.9元，跌7.86%；雄岸科技（1647）收報0.211元，跌6.22%；美圖公司（1357）收報1.52元，跌7.32%。

玖龍紙業（2689）今日業績。收報10.86元，跌3.21%。

佳兆業（1638）、朗詩（0106）齊獲控股股東增持。佳兆業收報1.99元，跌1.49%；朗詩收報0.53元，無升跌。

中海油（0883）擬申請A股上市，集資最多350億元人幣。收報8.48元，升5.08%。

恒大汽車（0708）終止上交所科創板上市計劃。見52周低1.66元，收報2.02元，跌9.42%。

英國保誠（2378）新股定價143.8元，集資185億元。收報151.9元，升2.84%。

粤海置地（0124）102億元人幣投得廣州白雲區地皮。收報0.8元，升1.27%。

開拓藥業（9939）：針對新冠肺炎藥物將於巴西作III期臨床試驗。收報52.05元，升2.06%。

中國政府據報對恒大（3333）項目資金賬戶集中管理，確保交樓予業主。收報2.55元，升8.05%。

破頂股表現

破頂股包括，融信服務（2207）創上市新高，見5.89元，收報5.61元，跌1.23%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見8.23元，收報7.25元，跌8.23%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見7.07元，收報6.85元，升1.63%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.85元，收報1.65元，跌5.71%；中廣核（1816）創52周高，見2.44元，收報2.33元，升4.95%。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見141.2元，收報141.9元，跌1.66%；魯大師（3601）創上市新低，見1.62元，收報1.66元，升0.61%；寶尊電商（9991）創上市新低，見45.6元，收報46.2元，跌7.51%；南方通信（1617）創上市新低，見0.154元，收報0.154元，跌6.1%；協同通信（1613）創上市新低，見0.171元，收報0.19元，跌11.63%；稻草熊（2125）創上市新低，見2.7元，收報2.76元，跌23.97%；醫渡（2158）創上市新低，見25.65元，收報26元，跌5.8%；聯易融（9959）創上市新低，見7.82元，收報8元，跌0.25%；瑞聲（2018）見52周低37.2元，收報37.45元，跌1.71%；比亞迪電子（0285）見52周低27.65元，收報27.9元，跌5.26%；PLATT NERA（1949）見52周低0.21元，收報0.21元，跌4.55%；易鑫集團（2858）見52周低1.46元，收報1.5元，升0.67%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.22元，收報3.22元，跌1.53%；恒騰（0136）見52周低1.58元，收報1.9元，升11.76%。

醫療醫藥股破底，包括，歌禮製藥（1672）創上市新低，見2.61元，收報2.62元，跌4.73%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見10.38元，收報10.74元，跌3.59%；諾輝健康（6606）創上市新低，見34.75元，收報35.05元，跌5.53%；維亞生物（1873）見52周低5.85元，收報5.96元，跌0.5%；聯邦制藥（3933）見52周低5.05元，收報5.07元，跌2.12%；長江生命科技（0775）見52周低0.71元，收報0.72元，跌1.37%；平安好醫生（1833）見52周低50元，收報50.8元，跌1.93%；春立醫療（1858）見52周低15.2元，收報15.32元，跌3.77%。

其他破底股包括，越秀服務（6626）創上市新低，見3.18元，收報3.23元，跌2.12%；美高梅中國（2282）創上市新低，見4.85元，收報4.9元，跌10.42%；中原建業（9982）創上市新低，見1.28元，收報1.31元，跌4.38%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.57元，收報0.6元，無升跌；天立教育（1773）見52周低1.61元，收報1.63元，跌14.66%；恒大汽車（0708）見52周低1.66元，收報2.02元，跌9.42%；中國燃氣（0384）見52周低20.65元，收報21.15元，跌1.17%；粵海投資（0270）見52周低9.63元，收報9.65元，跌4.46%；電視廣播（0511）見52周低6.07元，收報6.2元，跌1.27%；華置（0127）見52周低1.98元，收報2.19元，升3.3%；大快活（0052）見52周低16.5元，收報16.68元，升1.09%；靈寶黃金（3330）見52周低0.9元，收報0.91元，跌1.09%；招金礦業（1818）見52周低5.51元，收報5.51元，跌1.96%；粵運交通（3399）見52周低1.14元，收報1.26元，升5.88%；中國飛鶴（6186）見52周低12.52元，收報12.66元，跌0.78%；優品360（2360）見52周低1.65元，收報1.65元，無升跌；H&H國際（1112）見52周低17.5元，收報18.12元，跌1.41%。

異動股

上升異動股，包括，遠見控股（0862）收報0.195元，升14.71%；網上車市（1490）收報0.57元，升14%；第一服務（2107）收報1.06元，升13.98%；都市麗人（2298）收報0.73元，升12.31%；恒騰（0136）見52周低1.58元，收報1.9元，升11.76%；寶光實業（0084）收報0.078元，升11.43%；創維集團（0751）收報2.39元，升11.16%；環球實業科技（1026）收報0.22元，升10%；宏安（1222）收報0.068元，升9.68%；太陽國際（8029）收報0.58元，升9.43%；銀杏教育（1851）收報1.31元，升8.26%。

下跌異動股，包括，稻草熊（2125）創上市新低，見2.7元，收報2.76元，跌23.97%；火幣科技（1611）收報7.85元，跌21.5%；中國能源建設（3996）收報1.29元，跌18.35%；天立教育（1773）見52周低1.61元，收報1.63元，跌14.66%；海豐國際（1308）收報30.4元，跌14.37%；中遠海控（1919）收報12.08元，跌14.33%；理文化工（0746）收報9.33元，跌12.48%；盛諾集團（1418）收報0.212元，跌11.67%；協同通信（1613）創上市新低，見0.171元，收報0.19元，跌11.63%。

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