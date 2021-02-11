花旗環球金融亞洲上市結構性產品董事Guillaume Besson表示，花旗輪證很樂意為投資者提供投資於中國蓬勃發展的電動汽車市場的機會，並與未來資產合作提供有關產品的教育內容。未來資產行政總監李禎鎬表示，旗輪證發行以Global X 中國電動車及電池ETF為相關資產的認股證，進一步引證香港ETF市場多元化發展的重要性正在不斷上升。

Global X中國電動車及電池ETF 是香港市場上首隻、亦是唯一一隻與認股證掛鈎的非廣基型主題式增長ETF。該ETF於2020年1月推出，透過投資於與中國電動車和電池發展至關重要的公司，幫助投資者獲得高增長潛力。以總回報計算，該ETF獲港交所（0388）評選為2020年香港表現最佳的ETF之一，資產管理規模於2021年8月超過10億美元。

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