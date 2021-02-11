TVB: 曾志偉升任節目營運總經理 蕭世和任商務管理總經理
文章日期：2021年9月27日 12:51
電視廣播（0511）(TVB)剛公布新的人事任命，曾志偉將升任為總經理(節目營運)，即時生效。另之前傳聞將離任星島新聞集團（1105）的執行董事兼行政總裁的蕭世和，將過檔TVB，將獲委任為總經理（商務營運），並將於10月4日履任。
TVB指，曾志偉獲委任為總經理（節目內容營運），新任命即時生效。曾志偉自今年將全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容 (綜藝、合拍劇、音樂）的製作，以及節目採購及策劃。曾志偉將向行政委員會彙報。
另該公司同時委任蕭世和為總經理（商務營運），並將於10月4日履新。蕭世和為一位擁有超過三十年經驗的資深傳媒人，曾在多間知名報業機構擔任高層管理人員職位，業績斐然。在加入無綫電視之前，他擔任星島新聞集團行政總裁和集團發行人。他在新職位上，將全面負責無綫電視的市場及商務營運管理，推動提高無綫電視跨平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策
略及定位。他將向行政委員會彙報。
該集團深信，隨著新領導層的任命安排，無綫電視將更有效率地執行正在進行的重組工作，並讓無綫電視的業務重拾增長軌跡。
其他報道