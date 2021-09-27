集團全年收入為14.25億元，按年跌21.2%，主要由於2021財年度接獲的客戶製造訂單減少﹔毛利率按年升4.2個百分點至28.5%，主要因2021財年的撇減存貨至可變現淨值的金額減少。

業務方面，集團指2021財年其外部客戶接獲的採購訂單較去年下跌約31.7%，是由於全球爆發新型疫情，客戶在下訂單時較為謹慎，各訂單數量亦較過往為低。製造業務從外部客戶產生分部收益為約8.971億元，除稅前虧損的分部業績為約5210萬元，而去年則為分部除稅前溢利6060萬元，主要是由於疫情期間與若干品牌客戶進行戰略性及過渡性生產。

但集團提到，根據至今收到的項目及製造訂單，預期製造業務將於下個財政年度反彈，主要因中國市場在去年從新型冠狀病毒疾病迅速反彈；及其他亞洲國家的新型疫情反覆，干擾了供應鏈系統，但越來越多品牌客戶開始直接從中國採購物資，以滿足國內不斷攀升的需求。

物業投資業務方面，產生收益約1350萬元，除稅前虧損的分部業績為約260萬元，此乃由於投資物業公平值虧損淨額約1140萬元所致。

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