時代集團全年蝕1.5億元 預告製造業務將反彈
文章日期：2021年9月27日 12:35
手袋股時代集團（1023）公布截至六月底的2021財年全年虧損擴大至1.5億元，2020財年為虧損約1.33億元，每股基本虧損為0.1561元，集團維持不派末期息，但派特別股息0.01元，較2020財年所派特別息0.03元減少。
集團全年收入為14.25億元，按年跌21.2%，主要由於2021財年度接獲的客戶製造訂單減少﹔毛利率按年升4.2個百分點至28.5%，主要因2021財年的撇減存貨至可變現淨值的金額減少。
業務方面，集團指2021財年其外部客戶接獲的採購訂單較去年下跌約31.7%，是由於全球爆發新型疫情，客戶在下訂單時較為謹慎，各訂單數量亦較過往為低。製造業務從外部客戶產生分部收益為約8.971億元，除稅前虧損的分部業績為約5210萬元，而去年則為分部除稅前溢利6060萬元，主要是由於疫情期間與若干品牌客戶進行戰略性及過渡性生產。
但集團提到，根據至今收到的項目及製造訂單，預期製造業務將於下個財政年度反彈，主要因中國市場在去年從新型冠狀病毒疾病迅速反彈；及其他亞洲國家的新型疫情反覆，干擾了供應鏈系統，但越來越多品牌客戶開始直接從中國採購物資，以滿足國內不斷攀升的需求。
物業投資業務方面，產生收益約1350萬元，除稅前虧損的分部業績為約260萬元，此乃由於投資物業公平值虧損淨額約1140萬元所致。
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