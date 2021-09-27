【選股王】倘油價配合走高 中海油有望突破頸線再上
文章日期：2021年9月27日 12:17
恒指升67點，收報24259點，成交金額890億元。港股今早低開、高走再回落。初段跟隨ADR低開，但很快有買盤入市，尤其是傳統重磅股頗強，匯控（0005）、平保（2318）少有地齊齊拉升2%支撐恒指，A股則是白酒股大爆發，茅台曾漲停。但要留意，拉升指數時，向好的股份數目一直偏少，中港股市都如此，中午收市前A股插水式下跌，港股升幅也由超過300點逐步收窄。
全國均出現電力缺口，電力股、綠電股及煤炭股初段向好，之後均顯著回落，短期利好設局已反映在股價上，進入一個好淡博奕階段。拉閘限電料會影響出口，航運股大跌，中遠海控（1919）及東方海外（0316）瀉10%和6.7%。華為孟晚舟獲釋回國，華為概念股如中軟國際（0354）先升後回，一直受惠華為被制裁的小米（1810）則受壓跌2.5%。汽車芯片短缺持續影響產能，汽車股跌幅介乎2%至6%。
今早一直強勢的是油股，一方面是紐約期油站上75美元關口，市場預計入冬後會供求更加緊張，有機會升穿80美元甚至更高。此外，中海油（0883）計劃回歸A股亦是利好。中海油落後於同業多時，本就有炒落後的條件，純上游業務也更受惠於油價走高。走勢上，今早升破9月份高位，有力上望大雙底頸線9元，若油價配合走高，更有望突破頸線再上。支持位則處於7、8月份小雙底頸線約8元水平。
張兆聰