恒指今早低開60點見半日底，其後最多升316點，唯其後升幅收窄，恒指半日僅升67點或0.28%，報24259點，半日高低波幅378點，成交金額894億元；國指跌0.27點，報8604點。恒生科技指數收報6113點，跌0.75%。