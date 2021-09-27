恒指半日升幅收窄至67點 中海油升5.7%
文章日期：2021年9月27日 12:10
恒指今早低開60點見半日底，其後最多升316點，唯其後升幅收窄，恒指半日僅升67點或0.28%，報24259點，半日高低波幅378點，成交金額894億元；國指跌0.27點，報8604點。恒生科技指數收報6113點，跌0.75%。
藍籌32隻升，26隻下跌，2隻無升跌。中海油（0883）升5.7%，收報8.53元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.19%，收報252.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻64點；吉利（0175）跌6.09%，收報21.6元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.18%，收報142.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報252.4元，升3.19%；跌幅最大的是快手（1024）收報80.55元，跌7.25%。
北水南下合計淨流入18.56億元，較上日減少63.63%，連續第2日流入，累計流入69.58億元。南水北上合計淨流入19.1億元人民幣，較上日減少30.04%，連續第2日流入，累計流入46.41億元。
「十一」前澳門收緊疫情防控，濠賭股向下。新濠國際發展（0200）收報9.23元，跌7.05%；美高梅中國（2282）創上市新低，見5.15元，收報5.2元，跌4.94%；澳博控股（0880）收報5.24元，跌3.32%；永利澳門（1128）收報6.17元，跌4.34%；銀河娛樂（0027）收報38.85元，跌3.48%；金沙中國（1928）收報15元，跌3.1%；信德（0242）收報2.12元，跌0.47%。
中國封殺虛擬貨幣，火幣科技（1611）曾瀉33%，半日收報7.67元，跌23.3%。其他區塊鏈概念股亦向下，栢能集團（1263）收報7.19元，跌7.82%；BC科技（0863）收報13.24元，跌5.43%；雄岸科技（1647）收報0.207元，跌8%；美圖公司（1357）收報1.54元，跌6.1%。
玖龍紙業（2689）今日業績。收報10.92元，跌2.67%。
佳兆業（1638）、朗詩（0106）齊獲控股股東增持。佳兆業收報2元，跌0.99%；朗詩收報0.53元，無升跌。
中海油（0883）擬申請A股上市，集資最多350億元人幣。收報8.53元，升5.7%。
恒大汽車（0708）終止上交所科創板上市計劃。見逾52周低1.66元，收報2元，跌10.31%。
英國保誠（2378）新股定價143.8元，集資185億元。收報149.9元，升1.49%。
粤海置地（0124）102億元人幣投得廣州白雲區地皮。收報0.78元，跌1.27%。
開拓藥業（9939）：針對新冠肺炎藥物將於巴西作III期臨床試驗。收報54.8元，升7.45%。
中國政府據報對恒大（3333）項目資金賬戶集中管理，確保交樓予業主。收報2.36元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，融信服務（2207）創上市新高，見5.89元，收報5.61元，跌1.23%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見8.23元，收報7.01元，跌11.27%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見7.07元，收報6.5元，跌3.56%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.85元，收報1.79元，升2.29%；中廣核（1816）創52周高，見2.44元，收報2.26元，升1.8%。
破底股方面
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見142.1元，收報142.6元，跌1.18%；魯大師（3601）創上市新低，見1.62元，收報1.7元，升3.03%；寶尊電商（9991）創上市新低，見45.6元，收報46.9元，跌6.11%；協同通信（1613）創上市新低，見0.19元，收報0.206元，跌4.19%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.05元，收報3.06元，跌15.7%；醫渡（2158）創上市新低，見26.2元，收報26.25元，跌4.89%；聯易融（9959）創上市新低，見7.82元，收報7.85元，跌2.12%；比亞迪電子（0285）見52周低28.2元，收報28.25元，跌4.07%；易鑫集團（2858）見52周低1.48元，收報1.5元，升0.67%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.23元，收報3.27元，無升跌；瑞聲（2018）見52周低37.5元，收報37.65元，跌1.18%；恒騰（0136）見52周低1.58元，收報1.82元，升7.06%。
醫療醫藥股破底，包括，歌禮製藥（1672）創上市新低，見2.61元，收報2.65元，跌3.64%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見10.5元，收報10.54元，跌5.39%；諾輝健康（6606）創上市新低，見34.75元，收報34.9元，跌5.93%；維亞生物（1873）見52周低5.88元，收報6.08元，升1.5%；長江生命科技（0775）見52周低0.72元，收報0.73元，無升跌；春立醫療（1858）見52周低15.48元，收報15.48元，跌2.76%。
其他破底股包括，越秀服務（6626）創上市新低，見3.19元，收報3.2元，跌3.03%；美高梅中國（2282）創上市新低，見5.15元，收報5.2元，跌4.94%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.57元，收報0.6元，無升跌；天立教育（1773）見52周低1.69元，收報1.72元，跌9.95%；恒大汽車（0708）見52周低1.66元，收報2元，跌10.31%；中國燃氣（0384）見52周低20.65元，收報21.6元，升0.93%；粵海投資（0270）見52周低9.67元，收報9.69元，跌4.06%；電視廣播（0511）見52周低6.07元，收報6.1元，跌2.87%；華置（0127）見52周低1.98元，收報2.08元，跌1.89%；大快活（0052）見52周低16.5元，收報16.68元，升1.09%；靈寶黃金（3330）見52周低0.9元，收報0.9元，跌2.17%；粵運交通（3399）見52周低1.14元，收報1.3元，升9.24%；耀才（1428）見52周低1.44元，收報1.46元，跌1.35%；佳源國際（2768）見52周低2.9元，收報2.91元，跌1.69%；冠均國際（1629）見52周低0.83元，收報0.83元，跌4.6%；敏實集團（0425）見52周低25.85元，收報25.9元，跌3.54%。
異動股
上升異動股，包括，都市麗人（2298）收報0.72元，升10.77%；創維集團（0751）收報2.36元，升9.77%；粵運交通（3399）見52周低1.14元，收報1.3元，升9.24%；宏安（1222）收報0.067元，升8.06%；中港照相（1123）收報0.148元，升8.03%；北控醫療健康（2389）收報0.114元，升7.55%；第一服務（2107）收報1元，升7.53%；開拓藥業（9939）收報54.8元，升7.45%；移卡（9923）收報27.45元，升7.44%；恒騰（0136）見52周低1.58元，收報1.82元，升7.06%；碧生源（0926）收報0.31元，升6.9%。
下跌異動股，包括，火幣科技（1611）收報7.67元，跌23.3%；自動系統（0771）收報1.29元，跌16.23%；稻草熊（2125）創上市新低，見3.05元，收報3.06元，跌15.7%；理文化工（0746）收報9元，跌15.57%；新晨中國動力（1148）收報0.93元，跌15.45%；齊合環保（0976）收報1.25元，跌13.19%；海豐國際（1308）收報31元，跌12.68%；中國能源建設（3996）收報1.38元，跌12.66%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見8.23元，收報7.01元，跌11.27%；盛諾集團（1418）收報0.213元，跌11.25%；恒大汽車（0708）見52周低1.66元，收報2元，跌10.31%。