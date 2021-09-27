報道又指，其他銀行和保險公司也可能受到間接影響，如費用損失或投資貶值。

報道稱，匯豐和渣打的很大一部分利潤來自內地和香港，他們一直是參與當地開發商銀團貸款承銷最多的外資銀行。摩根大通分析師指，意味匯豐和渣打可能會面臨最直接的二次影響。兩間銀行均拒絕對該報告發表評論。匯豐的消息人士稱，該行已經出售了其中國債券或亞洲信貸組合中所有與恒大有關的頭寸。

根據路透對匯豐和渣打資料的分析，香港和中國在2020年佔匯豐利潤的84%左右，而大中華區和北亞地區去年為渣打貢獻了81%的利潤，突顯該地區對其整體業務的重要性。

根據摩根大通的數據，在外資銀行中，這兩家銀行對中國房地產行業的直接貸款敞口最大，其中匯豐銀行170億美元（約1326億港元），佔集團資產的1.5%，渣打銀行13億美元(約101.4億港元)，佔集團貸款的0.5%。

摩根大通表示，房地產行業對中國GDP的貢獻率為14%，若包括間接貢獻則為25%，房地產貸款佔總貸款的約6.6%，意味著該行業受到的打擊可能會產生重大而廣泛的經濟影響。

摩根大通引述Dealogic的數據稱，匯豐參與了39筆未償還的中國開發商銀團貸款的承銷，而渣打參與了18筆此類交易，如果內房出現更廣泛的違約，這些交易可能會面臨壓力。

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