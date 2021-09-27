恒指低開60點 恒汽跌11% 阿里巴巴創上市新低
文章日期：2021年9月27日 09:26
恒指今早低開60點或0.26%，報24131點，成交金額29億元；國指今早低開17點或0.21%，報8587點。恒生科技指數開市報6148點，跌0.18%。
藍籌30隻升，20隻下跌，10隻無升跌。中海油（0883）升3.47%，報8.35元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.76%，報40元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；龍湖（0960）跌3.79%，報31.75元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.46%，報142.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。
恒生科技指數成份股10隻升，10隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.35元，升1.46%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報563元，跌1.75%。
玖龍紙業（2689）今日業績。開市報11.42元，升1.78%。
佳兆業（1638）、朗詩（0106）齊獲控股股東增持。佳兆業開市報2.03元，升0.5%；朗詩無成交，報0.53元。
中海油（0883）擬申請A股上市，集資最多350億元人幣。開市報3.86元，跌0.52%。
恒大汽車（0708）終止上交所科創板上市計劃。見52周低1.97元，開市報1.97元，跌11.66%。
英國保誠（2378）新股定價143.8元，集資185億元。無成交，報147.7元。
粤海置地（0124）102億元人幣投得廣州白雲區地皮。開市報0.78元，跌1.27%。
開拓藥業（9939）：針對新冠肺炎藥物將於巴西作III期臨床試驗。開市報55元，升7.84%。
中國政府據報對恒大（3333）項目資金賬戶集中管理，確保交樓予業主。開市報2.36元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見142.2元，開市報142.2元，跌1.46%；寶尊電商（9991）創上市新低，見47元，開市報47元，跌5.91%。
異動股
上升異動股，包括，開拓藥業（9939）開市報55元，升7.84%；新高教（2001）開市報3.78元，升5.59%；銀杏教育（1851）開市報1.25元，升3.31%；喆麗控股（2209）開市報1.6元，升3.23%；東岳（0189）開市報19.52元，升3.06%；中國軟件國際（0354）開市報14.3元，升2.88%；海昌海洋公園（2255）開市報1.8元，升2.86%；齊合環保（0976）開市報1.48元，升2.78%；中國外運（0598）開市報3.49元，升2.65%。
下跌異動股，包括，火幣科技（1611）開市報8.5元，跌15%；恒大汽車（0708）見52周低1.97元，開市報1.97元，跌11.66%；協同通信（1613）平上市低位0.196元，開市報0.196元，跌8.84%；寶尊電商（9991）創上市新低，見47元，開市報47元，跌5.91%；國際家居零售（1373）開市報2.74元，跌5.19%；華置（0127）見52周低2.02元，開市報2.02元，跌4.72%；雄岸科技（1647）開市報0.215元，跌4.44%；永利澳門（1128）開市報6.19元，跌4.03%；花樣年（1777）開市報0.54元，跌3.57%。
其他報道