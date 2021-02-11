港股ADR跌193點 夜期低水211點
文章日期：2021年9月27日 08:44
美股向上，港股ADR跌193點或0.81%，報23998點，即月恒指夜期跌187點，低水211點，報23981點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.42%，折合報453.68元；阿里巴巴（9988）跌2.15%，折合報141.2元；美團（3690）跌1.48%，折合報240.97元；匯控（0005）升1.04%，折合報40.11元；建行（0939）跌0.95%，折合報5.37元。
道期現升0.403%；標期現升0.32%；納期現升0.23%。日股現升0.31%，韓股現升0.04%，澳股現升0.61%。
今日焦點股份可留意：
玖龍紙業（2689）今日業績。
中海油（0883）擬申請A股上市，集資最多350億元人幣。
恒大汽車（0708）終止上交所科創板上市計劃。
英國保誠（2378）新股定價143.8元，集資185億元。
粤海置地（0124）102億元人幣投得廣州白雲區地皮。
開拓藥業（9939）：針對新冠肺炎藥物將於巴西作III期臨床試驗。
中國政府據報對恒大（3333）項目資金賬戶集中管理，確保交樓予業主。
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