集團於2020年9月18日公布，擬發行人民幣股份及於上交所科創板上市，並在同月向包括騰訊（0700）、雲鋒基金及滴滴出行等多名知名國際投資者，籌集約40億港元，再在2021年1月24日以每股27.3元向包括華置（0127）行政總裁兼執董陳凱韻（甘比）等人定向增發9.52383億股，籌集260億港元。

惟在中國恒大（3333）債務爆煲陰霾下，恒汽於周五公布，旗下的「恒大‧養生谷」及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支付供應商和工程款情況，導致部分相關項目停工。截至公告日期部分項目爭取復工未獲得重大進展。恒汽又指，仍然在接觸不同的潛在戰略投資者，為集團引入新投資者，截至公告日期仍然在盡職調查及磋商過程中。集團亦正積極與潛在投資者商討出售部分養生谷項目和海外資產，以提升集團整體效率和補充營運資金。但截至公告日，尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議。

集團指，假如上述的戰略投資引入及或潛在資產的出售在短期內未達到任何進展，將導致集團缺乏進一步資金投入，預計會影響日常運作，令集團員工工資的支付情況及或其他開支支付情況繼續惡化，同時影響新能源汽車研發進展，對集團新能源汽車量產存在重大負面影響。