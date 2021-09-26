劉麥嘉軒提到，當中不論是作出自願性供款的僱主數目，還是僱主作出的自願性供款總額都有增加。去年接近2萬名僱主為超過39萬名僱員作自願性供款，相比2019年約1.6萬名僱主為38萬名僱員作自願性供款有所增加。

她透露，僱主於去年為僱員作出的自願性供款總額超過125億元，較2019年的112億元增加11%，可見香港愈來愈多僱主重視僱員的退休福祉，願意投入更多額外的強積金供款，加強僱員的退休保障。

她稱，現時每年強積金交易約3000萬宗，當中超過65%以紙張進行。在2020-21年度，積金局就逾期供款或欠交供款的個案向僱主發出約30萬份附加費通知書，僱主須支付的附加費總額約7000萬元，當中超過一半是經營中小微企業的僱主。相信大部分遲交強積金供款的僱主乃無心之失，其中一個原因是他們過於依賴紙張及人手工序處理強積金供款。因此，現正構建的積金易平台將可以令僱主在管理僱員強積金的煩惱大為減輕，有助僱主提升運作效率和減省經營成本。