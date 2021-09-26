陳茂波指，面對外國政治勢力的侵擾禍害，中央果斷且及時地制定和實施《香港國安法》，恢復了香港的安全和穩定，保護了香港市民的合法權益，並堵塞了香港在維護國家安全方面的缺口。而完善選舉制度，從制度上落實「愛國者治港」的原則，推動香港迎來由治及興的新階段。

然而，美國卻借機污蔑和抹黑這些舉措，並以無理的手段回應，包括取消香港在貿易上的特殊地位和待遇；單方面暫停或終止與香港簽署的雙邊協議；不允許進口到美國的香港商品使用「香港製造」的標籤。今年七月美國國務院、商務部、國土安全部和財政部更聯合炮製所謂「香港商業警告」，抹黑香港營商環境及發展前景，並一再向中央及特區官員施加無理的所謂制裁。

陳茂波認為，客觀地看，香港的營商環境依然優良並充滿活力，以金融市場為例，兩地市場互聯互通機制的逐步擴大，從滬港通到深港通，全年的成交額由2014年的不到二千億元人民幣，增加至去年的逾十五萬億元人民幣。債券通「北向通」四年前開啟了，讓境外企業可直接參與內地銀行間債市，上星期更迎來了「南向通」，近期啟動的粵港澳大灣區「跨境理財通」更是資產管理業界期待已久的新舉措。

除金融服務環節外，兩地在產業合作發展上也正不斷的加強。最近又出台了《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，其中一個重點是加快科技發展體制機制改革創新，並以人工智能、健康醫療、金融科技等香港具優勢的領域為焦點，大力發展港深科技研發的合作。早前又把中央和地方財政科技計劃對港開放，讓香港的大學及科研機構能直接申請內地的研究經費和參與相關的研究項目。

此外，還有20多個國家級科研平台在港落地。可以說，在創新科技範疇上，中央也正透過制度和政策創新，促進人員、物資、資金和資訊等的創科生產要素，更便捷地跨境流通，支持香港的創科發展等。