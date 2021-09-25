美股結束兩周連跌，Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler認為美股上周從低位強勁反彈。在低利率情况，加上財政刺激政策，認為投資者仍會偏好股票而非其他資產。Spartan Capital Securities首席市場分析師Peter Cardillo則認為，在本季最後一周，市場在季末粉飾櫥窗下，波動將繼續劇烈。

中國人民銀行周五晚發文，明文將虛擬貨幣相關業務列為非法金融活動，比特幣崩跌8.67%至4.1萬美元，目前回升至4.2萬美元。與比特幣相關的美股下挫，交易比特幣ETF的GBTC下跌4.63%，交易以太幣ETF的ETHE下跌6.45%。

持有大量比特幣的MicroStrategy（美：MSTR）跌2.79%，虛擬貨幣交易所Coinbase（美：COIN）跌2.39%，掘礦所需的顯示卡，晶片商Nvidia（美：NVDA）跌1.78%。中國相關的虛擬貨幣股跌勢更急，嘉楠科技（美：CAN）跌21.16%，第九城市（美：NCTY）跌12.78%。

中概股在延續港股時段跌勢，納斯達克金龍中國指數跌2.9%報10359點，阿里巴巴（美：BABA）跌4.04%，拼多多（美：PDD）跌3.8%。恒指夜期下跌0.77%，收報23981點，低水211點。港股ADR比例指數下跌113點，收報24078點。