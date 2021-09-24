中國政府據報對恒大項目資金賬戶集中管理 確保交樓予業主
文章日期：2021年9月24日 18:47
《彭博》引述知情人士報道，為防止中國恒大（3333）的流動性風險涉及廣大的購房者，中國住建部今年8月起對恒大的項目資金賬戶進行集中管理，並要求地方政府確保所有項目資金優先用於當地工程建設。資金的劃出更受到嚴格限制，包括向供應商付款等都均要獲得當地政府批准。
恒大與住建部均未有回覆《彭博》的查詢。一般而言，內地的地產項目預售款均需存入專用賬戶，避免被發展商挪用，若監管這類賬戶，意味恒大不能動用該等賬戶款項用於償付金融債權人。截至今早8時，恒大的美元債的3位投資者都未有收到恒大支付到期債息。
《彭博》更引述《界面》的報道指，在周三（即9月22日）晚11時，恒大召開「復工復產保交樓」專題會，會上集團主席許家印表示，只有全力復工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主利益，才能確保財富投資者順利兌付，才能逐步解決上下游合作伙伴的商票兌付，及不斷歸還金融機構的借款。
該集團上個月表示，一些延遲支付供貨商和工程款的情況，導致集團部份項目停工，並補充在政府協調支持下，正積極與供應商及建築承包商洽談爭取該等項目復工。
此前，在南沙的房建部門更建立專戶，直接接收恒大樓盤的買家供款，令恒大未能夠涉足樓款。
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