恒大與住建部均未有回覆《彭博》的查詢。一般而言，內地的地產項目預售款均需存入專用賬戶，避免被發展商挪用，若監管這類賬戶，意味恒大不能動用該等賬戶款項用於償付金融債權人。截至今早8時，恒大的美元債的3位投資者都未有收到恒大支付到期債息。

《彭博》更引述《界面》的報道指，在周三（即9月22日）晚11時，恒大召開「復工復產保交樓」專題會，會上集團主席許家印表示，只有全力復工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主利益，才能確保財富投資者順利兌付，才能逐步解決上下游合作伙伴的商票兌付，及不斷歸還金融機構的借款。

該集團上個月表示，一些延遲支付供貨商和工程款的情況，導致集團部份項目停工，並補充在政府協調支持下，正積極與供應商及建築承包商洽談爭取該等項目復工。

此前，在南沙的房建部門更建立專戶，直接接收恒大樓盤的買家供款，令恒大未能夠涉足樓款。

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