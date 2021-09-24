恒隆及鷹君等多家發展商大股東入市增持
文章日期：2021年9月24日 18:16
多家地產商因應近日股價受壓，紛紛出手增持。包括恒隆地產（0101）、鷹君（0041）、遠東發展（0035）及信和置業（0083）大股東紛紛入市增持自家股票。在芸芸發展商中，以恒隆系董事長陳啟宗及執行董事陳文博兩父子最大手筆，前後出資2663.91萬元，增持系內兩間公司。
陳啟宗及陳文博兩父子申報，在9月17日、20日及21日，共斥資逾334.48萬元，增購恒隆集團（0010）18.9萬股，增加持股0.01個百分點，達到39.26%水平。另陳文博另行申報，在9月17日及20日斥資2329.43萬元，增購恒隆地產136.3萬股，涉資共2329.43萬元。兩父子增持恒隆系兩公司，共出手2663.91萬元。
當中鷹君集團（0041）主席羅嘉瑞申報，在9月17、20及21日，共斥資2587.49萬元，增持鷹君120萬股，持股比例增加0.17個百分點，提升至63.71%。遠東發展（0035）主席邱達昌亦在9月20日，以每股平均價2.6887元，入市增持14.8萬股，涉資39.79萬元，持股比例增加0.01個百分點，達到50.05%。信和置業（0083）主席黃至祥亦申報，於9月23日，以每股平均價10.3438元，入市增購3.2萬股，涉資33.1萬元，持股量維持在57.82%不變。
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