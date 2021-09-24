阿里螞蟻鏈：抵制借數字藏品為名的虛幣活動
文章日期：2021年9月24日 18:01
阿里巴巴（9988）系內區塊鏈服務部門「螞蟻鏈」今天表示，基於區塊鏈的數字藏品還在探索，公司堅決反對一切形式的數字藏品炒作、抵制任何形式的以數字藏品為名，實為虛擬貨幣相關活動的違法違規行為。
另外，公司亦堅決抵制任何形式的數字藏品商品價格惡意炒作，用技術手段確保商品價格反映市場合理需求；堅決抵制任何形式將數字藏品進行權益類交易、標準化合約交易等違法違規行為，反對數字藏品金融產品化。
螞蟻鏈強調，任何打著螞蟻鏈名義的炒作、交易行為都是未經允許的，公司將採取合法手段保護自己的權益和行業健康生態，提醒公眾和監管部門注意其中的欺詐風險。
一位ID名為「街舞怪才」的用戶早前在拍賣平台發布「亞運會火炬」的相關競價處置信息，附以數字火炬藏品的詳情圖，混淆了數字藏品和實體火炬的差異，對買家造成誤導，涉嫌欺詐。目前，平台已下架對應違規商品並對用戶進行相應違規處理。
同時，人行、發改委發多份通知，整治虛擬貨幣「挖礦」活動及將虛擬貨幣相關業務活動列為屬於非法金融活動。
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