根據該報告，香港的排名雖然上升，但是整體平分則較3月公布時的第29期報告跌了25分。在評估全球金融中心的競爭力方面，香港在人力資本、基建、信譽及一般三項指標，均名列第四，與半年前相同；在金融業發展水平排名第五，亦與半年前相同。

不過，香港在營商環境一節排名第七，較第29期公布時連跌3位。在行業分類方面，香港在銀行及保險業排名均住列第二；在貿易、專業服務則分別排名第三及第四；在政府及監管以至金融排名第五，於投資管理方面則排名第六；在金融科技一項則排名第七，落後於深圳及新西蘭惠寧頓。在宜居及工作方面，香港名列第三。

在全球的金融科技中心之中，香港連跌兩位，名列第八，評分為679分，較第29期報告跌32分。

政府發言人續指，新冠疫情及緊張的地緣政治局勢持續帶來不確定性，並繼續影響各主要金融中心的整體評分。儘管如此，有賴於香港穩健成熟的監管制度、嚴謹的系統性風險監察體制架構及龐大外匯基金支持的聯繋匯率制度，本港的金融市場一直暢順運作。

與此同時，香港在『一國兩制』下擔當內地與世界各地橋樑的獨特角色，並擁有眾多制度上的優勢，包括高度開放和國際化的市場、穩健的基礎設施配套、與國際接軌的監管制度、法治體制、大量金融人才和全面的金融產品，以及資訊和資金自由流通等。這些競爭優勢將持續鞏固香港作為全球領先金融中心的地位。

另外，在過去一年多，香港社會恢復安全穩定，有利吸引更多全球各地的投資者前來營商和投資，並進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

發言人補充：「國家『十四五』規劃明確支持強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的功能，以及深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通。我們會繼續發揮香港的獨特優勢，加強香港作為通往內地和國際市場雙向門戶的橋樑角色，積極融入國家發展大局，包括把握粵港澳大灣區、前海發展和『一帶一路』倡議所帶來的龐大機遇。特區政府亦將全力確保粵港澳大灣區『跨境理財通』及債券通『南向通』順利推展，以促進國家金融市場的進一步對外開放，助力推動人民幣國際化。」。

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