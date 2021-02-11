恒指跌318點全周跌728點 三大指數連跌兩周 科指表現最差
文章日期：2021年9月24日 16:39
阿里（9988）未過禁售期尋求出售芒果超媒股權，股價由升轉跌，拖累恒指午後跌幅加大至最多415點，全日高低波幅541點。北水淨流入，見逾1個月最多。三大指數連跌第二周。科技、消費股破底。恒汽（0708）跌23.37%；恒大（3333）跌11.61%。
恒指收市跌318點或1.3%，報24192點，成交金額1475億元，較上日減少17.57%；國指跌128點或1.47%，報8604點。恒生科技指數收報6159點，跌2.23%。
藍籌7隻升，53隻下跌。平保（2318）升2.17%，收報54.25元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升0.82%，收報244.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；阿里健康（0241）跌6.35%，收報11.2元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.76%，收報144.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報244.6元，升0.82%；跌幅最大的是快手（1024）收報86.85元，跌9.67%。
恒指受制於10天線(24916.76點)，科指受制於10天線(6380.34點)。
北水南下合計淨流入51.02億元，終止連續2日流出，淨流入金額是2021年8月11日56.32億元後最多。南水北上合計淨流入27.3億元人民幣，終止連續2日流出。
一周表現
恒指本周累跌2.92%或728點，跌幅較上周收窄；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是7月30日；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升7.62%，其次為碧桂園（2007）及潤地（1109），分別升7.46%及6.14%。而表現最差的是李寧（2331），累跌15.44%，其次為恒地（0012）及新世界發展（0017），分別跌13.79%及12.84%。
國指本周累跌3.75%或335點，跌幅較上周收窄；國指連跌2周，對上一次連跌2周，同樣是今年7月30日；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升7.62%，其次為碧桂園（2007）及華潤置地（1109），分別升7.46%及6.14%。而表現最差的是李寧（2331），累跌15.44%，其次為新奧能源（2688）及快手（1024），分別跌15.18%及13.84%。
科指本周累跌4.53%或292點，跌幅是8月20日後最大，當時收市跌幅為10.54%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是7月30日；本周表現最佳的是同程藝龍（0780），累升3.63%，其次為美團（3690）及攜程（9961），分別升1.58%及1.42%。而表現最差的是快手（1024），累跌13.84%，其次為海爾智家（6690）及比亞迪電子（0285），分別跌9.93%及7.24%。
午後消息股表現
Nike下調2022財年的展望，因疫情影響供應鏈。體育用品股普遍向下，安踏（2020）收報142.3元，跌2.2%；李寧（2331）收報88.7元，跌5.44%；361度（1361）收報3.69元，跌5.38%；特步（1368）收報11.44元，跌7.59%；滔搏（6110）收報9.14元，升0.11%；中國動向（3818）收報0.82元，跌4.65%。
和電香港（0215）：iPhone，13預購反應好。收報1.2元，跌1.6%。
騰訊（0700）完成私有化搜狗，未來維持搜狗品牌營運。收報460.2元，跌0.65%。
阿里巴巴未過禁售期尋求出售芒果超媒股權，不足一年蝕逾23億人幣。阿里創上市新低，見143.8元，收報144.3元，跌2.76%。
今早及隔晚消息股表現
多間公司公布業績，績前表現如下，新東方（9901）收報14.74元，跌4.53%；電訊數碼（6033）收報3.29元，升0.92%。
堃博醫療（2216）上市，定價18.7元。收報15元，跌19.79%。
彭博社：恒汽（0708）未能支薪，供應商亦撤離，明年或無法量產。曾跌最多25.77%，低見2.16元，是2017年9月19日2.06元後最低，收報2.23元，跌23.37%。
恒大（3333）美元債持有人未收到利息兌付款。曾跌最多13.86%，低見2.3元，收報2.36元，跌11.61%。
攜程（9961）第二季淨虧損為6.47億人民幣，2020年同期淨虧損為4.76億人民幣，上季度淨利潤為18億元人民幣。收報228.4元，跌0.26%。
吳士元任日本城母企國際家居零售（1373）非執董，每年酬金18萬。收報2.89元，跌0.34%。
蕭世和辭任星島（1105）行政總裁，佳兆業（1638）主席之女郭曉亭接任。星島收報0.83元，跌1.19%；佳兆業收報2.02元，跌0.98%。
中聯通（0762）上月5G用戶淨增799萬戶，中電信（0728）5G用戶淨增841萬戶。中國聯通收報3.97元，跌0.5%；中國電信收報2.63元，無升跌。
長和（0001）售英鐵塔業務予Cellnex遭英國電訊質疑。收報51.25元，跌1.63%。
德林控股（1709）擬以5億元估值洽購家族辦公室業務部份股權。收報2.64元，升2.72%。
破頂股表現
能源環保股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見8.09元，收報7.9元，升4.64%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見7元，收報6.74元，升5.31%；北京控股（0392）創52周高，見31.35元，收報29.95元，跌0.17%；康達環保（6136）創52周高，見1.03元，收報0.95元，升5.56%；華潤電力（0836）創52周高，見24.8元，收報22.85元，升0.22%；中廣核（1816）創52周高，見2.31元，收報2.22元，跌3.06%。
其他破頂股包括，融信服務（2207）創上市新高，見5.75元，收報5.68元，升4.6%；海豐國際（1308）創上市新高，見36元，收報35.5元，升4.41%；科濟藥業（2171）創上市新高，見53.05元，收報47.55元，跌2.16%；首創置業（2868）創52周高，見2.8元，收報2.78元，升0.72%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.27元，收報1.16元，升3.57%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；首都信息（1075）創52周高，見0.63元，收報0.57元，升7.55%。
破底股方面
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見143.8元，收報144.3元，跌2.76%；飛思達科技（1782）創上市新低，見0.3元，收報0.35元，跌12.5%；南方通信（1617）創上市新低，見0.164元，收報0.164元，跌9.39%；醫渡（2158）創上市新低，見27.35元，收報27.6元，跌2.99%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.51元，收報1.55元，跌7.19%；長江生命科技（0775）見52周低0.72元，收報0.73元，跌2.67%；春立醫療（1858）見52周低15.62元，收報15.92元，跌2.81%；PLATT NERA（1949）見52周低0.22元，收報0.22元，無升跌；移卡（9923）見52周低25.4元，收報25.55元，跌6.58%。
醫療醫藥股破底，包括，德琪醫藥（6996）創上市新低，見11.1元，收報11.14元，跌3.97%。
教育股破底，包括，銀杏教育（1851）創上市新低，見1元，收報1.21元，跌5.47%。
本地地產相關股破底，包括，新世界發展（0017）見52周低30.1元，收報30.2元，跌2.27%；華置（0127）見52周低2.05元，收報2.12元，跌7.83%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.82元，收報0.83元，跌3.49%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌。
消費股破底，包括，寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.59元，收報0.6元，跌4.76%；大快活（0052）見52周低16.5元，收報16.5元，跌0.6%；粵運交通（3399）見52周低1.16元，收報1.19元，跌1.65%；中國飛鶴（6186）見52周低12.52元，收報12.76元，跌3.04%；優品360（2360）見52周低1.65元，收報1.65元，跌2.37%；利福（1212）見52周低4.1元，收報4.25元，跌3.19%；澳優（1717）見52周低6.52元，收報6.59元，跌8.34%。
其他破底股包括，順豐房託（2191）創上市新低，見3.85元，收報3.91元，跌1.01%；中原建業（9982）創上市新低，見1.31元，收報1.37元，跌3.52%；恒騰（0136）見52周低1.65元，收報1.7元，跌10.05%；佳源國際（2768）見52周低2.93元，收報2.96元，跌3.27%。
異動股
上升異動股，包括，康寧醫院（2120）收報36.4元，升19.15%；第一服務（2107）收報0.93元，升9.41%；巨濤海洋石油（3303）收報1.06元，升8.16%；朝雲集團（6601）收報4.67元，升7.85%；首都信息（1075）創52周高，見0.63元，收報0.57元，升7.55%；黛麗斯（0333）收報0.58元，升7.41%；中視金橋（0623）收報1.31元，升5.65%；康達環保（6136）創52周高，見1.03元，收報0.95元，升5.56%；百勝中國（9987）收報449.8元，升5.54%；啟明醫療（2500）收報40.8元，升5.43%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見7元，收報6.74元，升5.31%。
下跌異動股，包括，協同通信（1613）收報0.215元，跌32.81%；開拓藥業（9939）收報51元，跌25.6%；恒大汽車（0708）見52周低2.16元，收報2.23元，跌23.37%；理文化工（0746）收報10.66元，跌20.45%；東岳（0189）收報18.94元，跌19.92%；堃博醫療（2216）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報15元，跌19.79%；火幣科技（1611）收報10元，跌14.53%；南方錳業（1091）收報1.25元，跌13.79%；飛思達科技（1782）創上市新低，見0.3元，收報0.35元，跌12.5%。
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