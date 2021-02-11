Mox指，胡博思將把他在數碼銀行及變革方面超過24年經驗帶進Mox，他在企業管理和策略、市場推廣、產品發展及數碼轉型方面擁有豐富經驗。

加入Mox前，胡博思擔任奧地利ING銀行行政總裁，把該行由主要接受存款的業務變革為全數碼銀行。在此之前，胡博思先後在ING銀行及Garanti Bank BBVA擔任多個領導職位。他推動土耳其ING銀行的零售業務轉型及數碼化，實現可持續的盈利能力，並顯著擴展盈利基礎。胡博思亦帶領Garanti Bank BBVA建立能提供全面服務的數碼銀行，為客戶群帶來重大增長。

Mox又指，顧海將建立另一家初創企業，同時將會繼續以特別顧問身份，為渣打銀行多個重要數碼項目提供意見。Mox董事會主席禤惠儀表示，Mox成立至今，顧海的貢獻良多，在他的領導下，Mox成功獲得虛擬銀行牌照、推出多個創新服務、獲取超過17萬名客戶的信任，並成為其中一個在香港獲得最高評價的金融應用程式。

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