港府今年8月發放首期消費券，古星輝稱有助帶動消費意欲及人流，惟2000元消費券「好快用晒」。至於本月初實施的電話卡實名制，古星輝透露旗下預付卡銷售額不跌反升，也陸續有客戶用實名登記，加上集團提供不同優惠吸客，認為客戶慢慢會習慣，初步對措施的看法樂觀。

古星輝又指，5G上客量一直有增長，隨下半年旗艦手機陸續登場，相信進一步帶動5G客源，實際數字適時公布。3香港推出178元的5G SIM月費計劃，在合約期30個月內，首12個月可享用30GB數據，期後為15GB；再免6個月月費。惟上述優惠須要同月轉台才有。

3香港早前推出NFT體驗活動，古星輝形容反應熱烈，認為香港對新事物的接受能力高，未來會有更多不同有關NFT、數碼藝術等活動。另集團此前表示，正研究接受虛擬貨幣繳交月費，問及發展進度，古星輝說「好快有新消息」。

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