彭博社：內地擬整合稀土企業成南北兩大集團
文章日期：2021年9月24日 15:21
彭博社引述消息指，內地擬整合稀土企業最終形成南北兩大集團以提升定價權。其中，南方將以中國五礦集團與中國鋁業集團、贛州市政府所屬南方各地的稀土資源業務為主，形成一家南方稀土集團，最終將控制絕大部分中、重稀土。
而北方則以北方稀土為主導，整合北方各地資源，形成一家北方稀土集團，最終控制絕大部分輕稀土。
較早前，五礦稀土曾公告，實際控制人五礦集團與中鋁集團、贛州市政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。公告稱重組事項正處於籌劃階段，有關方案尚未最終確定，亦需獲得相關主管部門批准。
報道引述消息指，五礦集團與中鋁集團、贛州市政府等最新宣布的籌劃相關稀土資產戰略性重組一事，是該計劃初始階段的一個步驟。目前尚不知曉該計劃何時最終完成。
國資委和工信部沒有立即回覆彭博尋求置評的請求。
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