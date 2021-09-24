而北方則以北方稀土為主導，整合北方各地資源，形成一家北方稀土集團，最終控制絕大部分輕稀土。

較早前，五礦稀土曾公告，實際控制人五礦集團與中鋁集團、贛州市政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。公告稱重組事項正處於籌劃階段，有關方案尚未最終確定，亦需獲得相關主管部門批准。

報道引述消息指，五礦集團與中鋁集團、贛州市政府等最新宣布的籌劃相關稀土資產戰略性重組一事，是該計劃初始階段的一個步驟。目前尚不知曉該計劃何時最終完成。

國資委和工信部沒有立即回覆彭博尋求置評的請求。

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