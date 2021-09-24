德勤預計，至本月底美國納斯達克和紐約證交所因有多隻大型新股上市，集資額大幅超前，兩間交易所在全球新股融資額，將分別排名第一及第二位，上交所排第三，而港交所則排第四，深交所排第五。

內地新股市場方面，德勤預計，今年首三季會有373隻新股上市，按年升近27%，集資額3704億元人民幣，增幅為4%；其中上海將會有約200隻新股，集資額約2640億元人民幣，深圳則會有173隻新股，融資約1064億人民幣。

至於中資企業赴美新股上市，德勤表示今年第三季迎來監管挑戰，令今年8月及9月均沒有中資企業於美國上市，惟多隻來自消費及科技業的超大型新股於今年上半年上市，預計今年首三季會有41隻新股於美國上市，按年錄64%升幅，集資147億美元。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，中資企業籌劃上市計劃時，仍受地緣政治挑戰，但相信憑着國際投資者基礎、新經濟企業生態圈的成熟程度等優勢，香港會繼續成為最受中資企業歡迎的境外上市地，長遠來說成為中概股用作融資的一個更平均的平台。

記者：葉翠