恒指半日跌6點 北水淨流入26億 恒汽跌18% 能源環保股破頂
文章日期：2021年9月24日 12:10
恒指今早低開23點，早段曾跌最多171點，其後倒升最多125點，半日高低波幅297點。恒指半日跌6點或0.03%，報24504點，成交金額739億元；國指跌14點或0.16%，報8719點。恒生科技指數收報6255點，跌0.71%。
藍籌18隻升，41隻下跌，1隻無升跌。平保（2318）升3.48%，收報54.95元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.05%，收報250元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻61點；中信（0267）跌3.88%，收報8.68元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.02%，收報87.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。
恒生科技指數成份股13隻升，14隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報250元，升3.05%；跌幅最大的是快手（1024）收報91.25元，跌5.1%。
恒指受制10天線(24947.95點)、科指亦受制10天線(6389.89點)。
北水南下合計淨流入26.74億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入22.86億元人民幣，終止連續2日流出。
多間公司公布業績，績前表現如下，新東方（9901）收報15.14元，跌1.94%；電訊數碼（6033）收報3.26元，無升跌。
堃博醫療（2216）上市，定價18.7元。收報15.28元，跌18.29%。
彭博社：恒汽（0708）未能支薪，供應商亦撤離，明年或無法量產。恒汽曾跌最多22.68%，低見2.25元，是2017年9月22日2.23元後最低。半日收報2.37元，跌18.56%。
攜程（9961）第二季淨虧損為6.47億人民幣，2020年同期淨虧損為4.76億人民幣，上季度淨利潤為18億元人民幣。收報228.4元，跌0.26%。
吳士元任日本城母企國際家居零售（1373）非執董，每年酬金18萬。收報2.88元，跌0.69%。
蕭世和辭任星島（1105）行政總裁，佳兆業（1638）主席之女郭曉亭接任。星島收報0.86元，升2.38%；佳兆業收報2.05元，升0.49%。
中聯通（0762）上月5G用戶淨增799萬戶，中電信（0728）5G用戶淨增841萬戶。中國聯通收報4元，升0.25%；中國電信收報2.65元，升0.76%。
長和（0001）售英鐵塔業務予Cellnex遭英國電訊質疑。收報51.65元，跌0.86%。
德林控股（1709）擬以5億元估值洽購家族辦公室業務部份股權。收報2.58元，升0.39%。
彭博社：內地監管機構指示恒大（3333）避免美元債違約。收報2.48元，跌7.12%。
破頂股表現
能源環保股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見7.98元，收報7.96元，升5.43%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見7元，收報6.95元，升8.59%；北京控股（0392）創52周高，見31.35元，收報30.95元，升3.17%；康達環保（6136）創52周高，見1.03元，收報0.98元，升8.89%；中廣核（1816）創52周高，見2.31元，收報2.29元，無升跌。
其他破頂股包括，融信服務（2207）創上市新高，見5.54元，收報5.54元，升2.03%；海豐國際（1308）創上市新高，見36元，收報35.55元，升4.56%；科濟藥業（2171）創上市新高，見53.05元，收報48.95元，升0.72%；首創置業（2868）創52周高，見2.8元，收報2.8元，升1.45%；首都信息（1075）創52周高，見0.63元，收報0.6元，升13.21%。
破底股方面
破底股包括，銀杏教育（1851）創上市新低，見1元，收報1.22元，跌4.69%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見11.3元，收報11.4元，跌1.72%；飛思達科技（1782）創上市新低，見0.36元，收報0.36元，跌10%；南方通信（1617）創上市新低，見0.175元，收報0.178元，跌1.66%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.88元，收報3.88元，跌1.77%；中原建業（9982）創上市新低，見1.37元，收報1.37元，跌3.52%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.59元，收報0.62元，跌1.59%；醫渡（2158）創上市新低，見27.35元，收報27.9元，跌1.93%；喆麗控股（2209）創上市新低，見1.57元，收報1.6元，跌4.19%；粵運交通（3399）見52周低1.18元，收報1.21元，無升跌；中國飛鶴（6186）見52周低12.52元，收報12.66元，跌3.8%；恒騰（0136）見52周低1.71元，收報1.76元，跌6.88%；利福（1212）見52周低4.18元，收報4.2元，跌4.33%；澳優（1717）見52周低6.81元，收報6.83元，跌5.01%；移卡（9923）見52周低25.5元，收報26.05元，跌4.75%。
異動股
上升異動股，包括，康寧醫院（2120）收報36.35元，升18.99%；首都信息（1075）創52周高，見0.63元，收報0.6元，升13.21%；黛麗斯（0333）收報0.59元，升9.26%；康達環保（6136）創52周高，見1.03元，收報0.98元，升8.89%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見7元，收報6.95元，升8.59%；冠軍科技集團（0092）收報0.105元，升8.25%；巨濤海洋石油（3303）收報1.06元，升8.16%；朝雲集團（6601）收報4.64元，升7.16%；卡姆丹克（0712）收報0.53元，升6%；龍源電力（0916）收報18.78元，升5.86%；維他奶（0345）收報20.85元，升5.84%。
下跌異動股，包括，協同通信（1613）收報0.234元，跌26.88%；恒大汽車（0708）見52周低2.25元，收報2.37元，跌18.56%；堃博醫療（2216）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報15.28元，跌18.29%；飛思達科技（1782）創上市新低，見0.36元，收報0.36元，跌10%；南方錳業（1091）收報1.31元，跌9.66%；開拓藥業（9939）收報61.95元，跌9.63%；東岳（0189）收報21.4元，跌9.51%；華潤燃氣（1193）收報43元，跌8.61%；火幣科技（1611）收報10.7元，跌8.55%；波司登（3998）收報5.92元，跌7.5%；恒大（3333）收報2.48元，跌7.12%。
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