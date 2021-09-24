恒指今早低開23點，早段曾跌最多171點，其後倒升最多125點，半日高低波幅297點。恒指半日跌6點或0.03%，報24504點，成交金額739億元；國指跌14點或0.16%，報8719點。恒生科技指數收報6255點，跌0.71%。