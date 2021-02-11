港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 續創近20個月低
文章日期：2021年9月24日 11:17
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.04點子至0.06161%，見2010年1月20日後最低，當日報0.06%。
港元現報7.7835元升值9點子，曾貶值最多19點子，報7.7863元，亦曾升值最多16點子，報7.7828元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.18點子至0.0353%；1星期HIBOR跌0.21點子至0.03875%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.04732%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.18點子至0.13929%；6個月期HIBOR升0.04點子至0.23589%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33196%。
美元指數現報93.115升值0.03點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.08325%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0216%，連續3日收窄，利差是2021年9月16日後最低，當日差距為-0.0251%。
對上一次連續3日收窄，是2021年9月16日，當日利差報-0.0251%。
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