港元現報7.7835元升值9點子，曾貶值最多19點子，報7.7863元，亦曾升值最多16點子，報7.7828元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.18點子至0.0353%；1星期HIBOR跌0.21點子至0.03875%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.04732%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.18點子至0.13929%；6個月期HIBOR升0.04點子至0.23589%；12個月期HIBOR無升跌，報0.33196%。

美元指數現報93.115升值0.03點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.08325%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0216%，連續3日收窄，利差是2021年9月16日後最低，當日差距為-0.0251%。

對上一次連續3日收窄，是2021年9月16日，當日利差報-0.0251%。

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