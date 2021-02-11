富衛IPO獲至少9億美元認購 所得擬用於擴展泛亞業務
文章日期：2021年9月24日 10:15
富衛(FWD)美國申請IPO上市，富衛獲Athene、李嘉誠基金會等認購近9億美元。而文件亦顯示，其業績增速超過亞洲業內其他保險公司。上市集資所得資金將會為集團迅速擴展泛亞洲保險業務提供增長的資本。
根據招股書，富衛與阿波羅全球領先另類管理管理公司（Apollo Global Management)旗下在美加及百慕達經營的聯屬退休服務公司Athene Life Re Ltd(Athene)，訂立認購協議。Athene將向富衛作出4億美元股權投資。
部分投資者已表示有興趣認購總額不超過5億美元的美國存託股票。當中李嘉誠基金會、電訊盈科（0008）及富衛的控股股東PCGI，分別認購3億美元、1億美元及1億美元的富衛股份。
富衞集團財務數據顯示，業績增速超過亞洲業內其他保險公司。當中自2014年首年全年營運以來，新業務價值增長5倍。過去兩年，年度業務收益倍增至94.87億美元。為方便衡量表現並撇除特殊項目的2020年的稅前經營利潤，亦增長一倍多至1.25億美元。
富衞集團由2018年至2020年基礎新業務價值 (Underlying VNB)，複合年增長率為26%，按年化保費計算，三大泛亞洲人壽保險公司同期平均按年減少約13%。
以2021年上半年業績而言，富衞期內客戶增加27%；總加權保費收入(TWPI)則上升12%至37億美元；新業務價值(VNB)上升近48%。按新業務價值計算，泰國在富衛的東南亞業務中，增長最快。銀保亦為其一個非常重要收入渠道及網絡，該部分的新業務價值按年增長58%。集團的基礎新業務價值 (Underlying VNB) 增長56%，同期友邦（1299）和保誠亞洲增長29%。調整後稅前經營利潤增加近56% 至1.06億美元；反映經營槓桿利率表現的開支比率由2020年的14.7%降至12.9%。
集團是次上市融資，稱因應業務發展處於轉折點，擬準備進一步擴大業務規模，並捉緊亞洲龐大的發展機遇。融資所得資金將會為集團迅速擴展泛亞洲保險業務提供成長的資本。其將主要專注於有機增長，同時繼續評估與悉心挑選能提升集團價值的收購機會。其亦繼續推出創新、價格合理、簡單易明的產品; 透過提升客戶增幅和服務、拓展分銷夥伴網絡，擴大業務規模; 甚至利用數碼科技提高營運效率和盈利能力。
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