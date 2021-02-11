根據招股書，富衛與阿波羅全球領先另類管理管理公司（Apollo Global Management)旗下在美加及百慕達經營的聯屬退休服務公司Athene Life Re Ltd(Athene)，訂立認購協議。Athene將向富衛作出4億美元股權投資。

部分投資者已表示有興趣認購總額不超過5億美元的美國存託股票。當中李嘉誠基金會、電訊盈科（0008）及富衛的控股股東PCGI，分別認購3億美元、1億美元及1億美元的富衛股份。

富衞集團財務數據顯示，業績增速超過亞洲業內其他保險公司。當中自2014年首年全年營運以來，新業務價值增長5倍。過去兩年，年度業務收益倍增至94.87億美元。為方便衡量表現並撇除特殊項目的2020年的稅前經營利潤，亦增長一倍多至1.25億美元。

富衞集團由2018年至2020年基礎新業務價值 (Underlying VNB)，複合年增長率為26%，按年化保費計算，三大泛亞洲人壽保險公司同期平均按年減少約13%。

以2021年上半年業績而言，富衞期內客戶增加27%；總加權保費收入(TWPI)則上升12%至37億美元；新業務價值(VNB)上升近48%。按新業務價值計算，泰國在富衛的東南亞業務中，增長最快。銀保亦為其一個非常重要收入渠道及網絡，該部分的新業務價值按年增長58%。集團的基礎新業務價值 (Underlying VNB) 增長56%，同期友邦（1299）和保誠亞洲增長29%。調整後稅前經營利潤增加近56% 至1.06億美元；反映經營槓桿利率表現的開支比率由2020年的14.7%降至12.9%。

集團是次上市融資，稱因應業務發展處於轉折點，擬準備進一步擴大業務規模，並捉緊亞洲龐大的發展機遇。融資所得資金將會為集團迅速擴展泛亞洲保險業務提供成長的資本。其將主要專注於有機增長，同時繼續評估與悉心挑選能提升集團價值的收購機會。其亦繼續推出創新、價格合理、簡單易明的產品; 透過提升客戶增幅和服務、拓展分銷夥伴網絡，擴大業務規模; 甚至利用數碼科技提高營運效率和盈利能力。

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