香港上海匯豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建表示，「我們十分榮幸，能於今早完成首批『南向通』的交易。市場對這個新的渠道反應十分理想，而匯豐作好充分準備，支持機構投資者把握相關機會。香港在連繫內地經濟至國際市場上發揮著獨特角色，而債券通更為該發展的重要一環，充分展現了這個雙向合作的協同效應和豐碩成果」。

匯豐表示， 作為「南向通」做市商，匯豐協助內地客戶投資海外債券，並利用在香港的市場領導地位，提供全面的方案和專才。

匯豐也是債券通「北向通」的主要市場參與者，近日更在香港完成了首宗第三方在岸人民幣外匯交易。該行亦是服務境外投資者投資內地債市業務規模最大的外資銀行之一，同時為首家為境外機構投資者提供債券結算代理服務的外資銀行。

另外，中信證券亦宣布，成為通過該模式下參與離岸債券市場的首家境內法人主體。

中信證券稱，中信證券固定收益部與信銀國際達成了一筆5000萬元的離岸人民幣央票交易，該交易是RQDII項下的首單交易。

中信證券執行委員會委員鄒迎光表示，「南向通」不僅拓寬了跨境投資渠道，更豐富了境內投資人的交易品種與策略，將進一步加強中資離岸債券流動性。