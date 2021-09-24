恒指低開23點 恒汽跌6% 恒大跌2.6%
文章日期：2021年9月24日 09:26
恒指今早低開23點或0.1%，報24487點，成交金額53億元；國指今早低開19點或0.23%，報8714點。恒生科技指數開市報6289點，跌0.17%。
藍籌27隻升，20隻下跌，13隻無升跌。龍湖（0960）升2.17%，報35.25元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.13%，報40.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；招商銀行（3968）跌1.45%，報57.8元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.15%，報146.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。
恒生科技指數成份股13隻升，11隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報232.4元，升1.48%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報52.3元，跌1.69%。
恒指受制10天線(24946.27點)，科指受制10天線(6393.33點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，新東方（9901）開市報15.22元，跌1.42%；電訊數碼（6033）無成交，報3.26元。
堃博醫療（2216）上市，定價18.7元。開市報18元，跌4%。
彭博社：恒汽（0708）未能支薪，供應商亦撤離，明年或無法量產。開市報2.73元，跌6.19%。
攜程（9961）第二季淨虧損為6.47億人民幣，2020年同期淨虧損為4.76億人民幣，上季度淨利潤為18億元人民幣。開市報232.4元，升1.48%。
吳士元任日本城母企國際家居零售（1373）非執董，每年酬金18萬。無成交，報2.9元。
蕭世和辭任星島（1105）行政總裁，佳兆業（1638）主席之女郭曉亭接任。星島無成交，報0.84元；佳兆業無成交，報2.04元。
中聯通（0762）上月5G用戶淨增799萬戶，中電信（0728）5G用戶淨增841萬戶。中國聯通開市報4.01元，升0.5%；中國電信開市報2.65元，升0.76%。
長和（0001）售英鐵塔業務予Cellnex遭英國電訊質疑。開市報52.2元，升0.19%。
德林控股（1709）擬以5億元估值洽購家族辦公室業務部份股權。無成交，報2.57元。
彭博社：內地監管機構指示恒大（3333）避免美元債違約。開市報2.6元，跌2.62%。
破頂股表現
破頂股包括，首創置業（2868）創52周高，見2.78元，開市報2.78元，升0.72%；首都信息（1075）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，升3.77%。
異動股
上升異動股，包括，縱橫遊（8069）開市報0.35元，升12.9%；富力（2777）開市報5.61元，升8.51%；首都信息（1075）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，升3.77%；朝雲集團（6601）開市報4.49元，升3.7%；天立教育（1773）開市報2.03元，升3.57%；五礦資源（1208）開市報3.6元，升3.15%；聯易融（9959）開市報8.94元，升3.11%；啟明醫療（2500）開市報39.9元，升3.1%；融信中國（3301）開市報3.7元，升3.06%。
下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報2.73元，跌6.19%；招商證券（6099）開市報11.88元，跌2.78%；波司登（3998）開市報6.23元，跌2.66%；融創服務（1516）開市報15.12元，跌2.58%；易居企業（2048）開市報1.23元，跌2.38%。
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