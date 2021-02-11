港股ADR跌113點 夜期低水57點
文章日期：2021年9月24日 08:51
美股向上，港股ADR跌113點或0.47%，報24396點，即月恒指夜期跌65點，低水57點，報24454點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.85%，折合報453.84元；阿里巴巴（9988）跌1.86%，折合報145.94元；美團（3690）升0.94%，折合報232.76元；匯控（0005）跌1.5%，折合報38.22元；建行（0939）跌0.79%，折合報5.36元。
道期現跌0.15%；標期現跌0.22%；納期現跌0.2%。日股現升1.94%，韓股現升0.27%，澳股現跌0.2點或變幅近0%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括新東方－Ｓ（9901）、電訊數碼（6033）等。
堃博醫療（2216）上市，定價18.7元。
彭博社：恒汽（0708）未能支薪，供應商亦撤離，明年或無法量產。
攜程（9961）第二季淨虧損為6.47億人民幣，2020年同期淨虧損為4.76億人民幣，上季度淨利潤為18億元人民幣。
吳士元任日本城母企國際家居零售（1373）非執董，每年酬金18萬。
蕭世和辭任星島（1105）行政總裁，佳兆業（1638）主席之女郭曉亭接任。
中聯通（0762）上月5G用戶淨增799萬戶，中電信（0728）5G用戶淨增841萬戶。
長和（0001）售英鐵塔業務予Cellnex遭英國電訊質疑。
德林控股（1709）擬以5億元估值洽購家族辦公室業務部份股權。
彭博社：內地監管機構指示恒大（3333）避免美元債違約。
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