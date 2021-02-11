憧憬經濟強勁 美股連升 道指創2個月最大升幅 收升506點
文章日期：2021年9月24日 08:15
投資者擺脫對恒大債務困境的擔憂，以及聯儲局落實減少買債，市場憧憬經濟持續強勁，美股向上，道指、標指連升兩日兼同創7月20日後最大升幅，納指則連升3日。其他消息方面，美國眾議長佩洛西暗示民主黨將在不提高債務上限的情況下通過權宜支出法案，以避免政府停擺。經濟數據方面，首次申請失業救濟人數意外連續第二周上升。
道指曾升最多1.81%，是7月20日後最大升幅，收市報34764.82點，是9月15日後收市新高，。連升2日，累計升844.98點，對上一次連升2日是8月23日。
標指曾升最多1.59%，是7月20日後最大升幅。連升2日，累計升94.79點，對上一次連升2日是9月2日。
納指連升3日，累計升338.34點，對上一次連升3日是9月3日。
道瓊斯工業平均指數收漲506點，升幅1.48%，報34764點。標普500指數收漲53點，升幅1.22%，報4448點。納斯達克綜合指數收漲155點，或1.05%，報15052點。
salesforce升7.21%，報277.86美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻123點，而聯合健康跌0.16%，報408.03元，拖低道指4點。
科技股方面，蘋果收市報146.83元，升0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報2824.32元，升0.66%，亞馬遜收市報3416元，升1.06%，Facebook收市報345.96元，升0.8%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.93%，報467點。德國DAX指數收漲0.89%，報15643點；法國CAC 40指數漲0.98%，報6701點；英國富時100指數收跌0.08%，報7078點。