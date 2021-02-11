道指曾升最多1.81%，是7月20日後最大升幅，收市報34764.82點，是9月15日後收市新高，。連升2日，累計升844.98點，對上一次連升2日是8月23日。

標指曾升最多1.59%，是7月20日後最大升幅。連升2日，累計升94.79點，對上一次連升2日是9月2日。

納指連升3日，累計升338.34點，對上一次連升3日是9月3日。

道瓊斯工業平均指數收漲506點，升幅1.48%，報34764點。標普500指數收漲53點，升幅1.22%，報4448點。納斯達克綜合指數收漲155點，或1.05%，報15052點。

salesforce升7.21%，報277.86美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻123點，而聯合健康跌0.16%，報408.03元，拖低道指4點。

科技股方面，蘋果收市報146.83元，升0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報2824.32元，升0.66%，亞馬遜收市報3416元，升1.06%，Facebook收市報345.96元，升0.8%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.93%，報467點。德國DAX指數收漲0.89%，報15643點；法國CAC 40指數漲0.98%，報6701點；英國富時100指數收跌0.08%，報7078點。