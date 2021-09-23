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資料顯示，譚仔及譚仔三哥分別於5月及6月在英國當局申請註冊商標，而兩家公司的持有人為Tam Jai International Co. Limited，登記地址均香港長沙灣D2 Place，與譚仔國際註冊辦事處相同。

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本報記者亦發現，今年4月TamJai亦於澳洲註冊商標，與譚仔於招股書所載的海外發展計劃脗合。

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本報晚上向譚仔國際查詢是否將進軍英國，發言人回應，公司專注目前招股書中提及的發展計劃，在香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲拓展餐廳網絡。譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民今日於招股記者上，被問及會否開發子品牌時，稱專注經營「譚仔」及「譚仔三哥」兩個品牌，冀把「譚仔味」帶到全世界，拓展海外市場。

記者：葉翠

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