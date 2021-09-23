譚仔招股首日孖展近14億超額9倍 券商料受市況波動影響
文章日期：2021年9月23日 19:08
譚仔國際（2217）首日招股，綜合多家券商數據，孖展申購額暫為13.86億元，相當於公開發售部分超額認購近9倍。多家券商均表示，雖然該股在疫情下仍能保持增長，業務發展平穩，惟近期市況飄忽不定，加上本港投資者對新股市場態度轉趨審慎，寧願投資在現貨市場，因此對該股市場認購反應有所保留。
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輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，現時市況較差，二手市場股票大跌，加上近期新股破發率較高，投資者對新股市場欠缺信心，預計本港投資者對該股態度保守，而集團以香港市場為主，相信內地投資者對該股興趣不大。惟他指出集團在疫情下業務仍能錄得增長，甚至跑贏餐飲業，認為該股值得投資。
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此外，一通證券行政總裁宓光輝則稱，餐飲股增長潛力有限，市場可預視其業務前景發展，加上集團並非新興餐飲，沒有市場期待的新元素，直言跟近期市場熱捧的新經濟行業相比，吸引力較低。至於集團致力拓展海外市場業務，他認為品牌主打本地化，不看好這方面的發展。
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