相關新聞：米線連鎖店譚仔今起招股 入場費4212元

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，現時市況較差，二手市場股票大跌，加上近期新股破發率較高，投資者對新股市場欠缺信心，預計本港投資者對該股態度保守，而集團以香港市場為主，相信內地投資者對該股興趣不大。惟他指出集團在疫情下業務仍能錄得增長，甚至跑贏餐飲業，認為該股值得投資。

相關新聞：譚仔行政總裁：無計劃開拓子品牌

此外，一通證券行政總裁宓光輝則稱，餐飲股增長潛力有限，市場可預視其業務前景發展，加上集團並非新興餐飲，沒有市場期待的新元素，直言跟近期市場熱捧的新經濟行業相比，吸引力較低。至於集團致力拓展海外市場業務，他認為品牌主打本地化，不看好這方面的發展。

其他報道

阿里投資的百世據報考慮出售快遞業務

美國白宮邀汽車、晶片業商討解決汽車因晶片短缺減產問題

中聯通上月5G用戶淨增799萬戶 中電信5G用戶淨增841萬戶

長和售英鐵塔業務予Cellnex遭英國電訊質疑

德林擬以5億元估值洽購家族辦公室業務部份股權

歐洲汽車製造商擬向中國以外地區採購稀土

戶戶送調查：午餐聚會有助員工投入度 9成員工想有膳食津貼

支付寶（澳門）用戶首階段可在本港2.5萬個商戶進行線下付款

通用汽車擬向中國初創企業Momenta投3億美元 開拓自動駕駛技術

騰訊雲推音視頻創作賽 勝出者獲3萬美元騰訊雲產品代金券

恒指收市升289點 成交增50% 北水連續兩日流出 恒大升17%

上海商業銀行上半年多賺13%

東莞農村商業銀行IPO擬下限7.92元定價

中國工信部發文擬規範拖欠中小企業款項行為

友邦香港年底前增聘250名專才 涵蓋產品設計、數據分析等

抖音處罰利用「佛媛」虛假營銷賬號48個

譚仔行政總裁：無計劃開拓子品牌