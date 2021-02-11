固網寬帶用戶達9148.4萬戶，按月淨增88.4萬戶。本地電話用戶達4713.1萬戶，按月淨減3.2萬戶。

中國電信（0728）上月移動用戶達3.67億戶，按月增218萬戶，較7月份的淨增213萬戶輕微加快。當中5G套餐用戶達1.47億戶，單月淨增841萬戶，亦較7月的淨增706萬戶加快。

有線寬帶用戶數為1.65億戶，單月淨增87萬戶，固定電話用戶數為1.07億戶，單月淨減1萬戶。

中聯通收報3.99元，升0.5％；中電信今收報2.63元，升0.8％。

其他報道

戶戶送調查：午餐聚會有助員工投入度 9成員工想有膳食津貼

支付寶（澳門）用戶首階段可在本港2.5萬個商戶進行線下付款

通用汽車擬向中國初創企業Momenta投3億美元 開拓自動駕駛技術

騰訊雲推音視頻創作賽 勝出者獲3萬美元騰訊雲產品代金券

恒指收市升289點 成交增50% 北水連續兩日流出 恒大升17%

上海商業銀行上半年多賺13%

東莞農村商業銀行IPO擬下限7.92元定價

中國工信部發文擬規範拖欠中小企業款項行為

友邦香港年底前增聘250名專才 涵蓋產品設計、數據分析等

抖音處罰利用「佛媛」虛假營銷賬號48個

譚仔行政總裁：無計劃開拓子品牌

中電推新氣候願景擬在2040年結束煤發電 擬在澳洲物色新伙伴

滬指連升三個交易日 埋單漲0.38%

52款APP侵害用戶權益未完成整改 南方航空、喜茶APP有份

【有片：埋身擊】聯儲局減買債 DAX指數隨美股短線反彈

蘋果AR頭戴裝置據報將於明年下半年推出

羅兵咸永道：上半年內銀整體淨利潤升至1.02萬億人幣