中聯通上月5G用戶淨增799萬戶 中電信5G用戶淨增841萬戶
文章日期：2021年9月23日 18:01
中國聯通（0762）公布上月運營數據，移動業務用戶達3.13億戶，按月淨增加134.2萬戶，較7月的淨增加115.5萬戶加快。當中，5G客戶為1.29億戶，淨增加798.9萬戶，亦較7月份增加774.2萬戶為快。
固網寬帶用戶達9148.4萬戶，按月淨增88.4萬戶。本地電話用戶達4713.1萬戶，按月淨減3.2萬戶。
中國電信（0728）上月移動用戶達3.67億戶，按月增218萬戶，較7月份的淨增213萬戶輕微加快。當中5G套餐用戶達1.47億戶，單月淨增841萬戶，亦較7月的淨增706萬戶加快。
有線寬帶用戶數為1.65億戶，單月淨增87萬戶，固定電話用戶數為1.07億戶，單月淨減1萬戶。
中聯通收報3.99元，升0.5％；中電信今收報2.63元，升0.8％。
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