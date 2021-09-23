德林擬以5億元估值洽購家族辦公室業務部份股權
文章日期：2021年9月23日 17:42
德林控股（1709）發稿指，擬以不少於5億港元估值，收購其關聯公司「德林家族辦公室(香港)有限公司」的部分股權，具體收購比例尚未確定。德林家族辦公室目前管理資産總額約為12.8億美元，該公司持有香港證券及期貨事務監察委員會第四類和第九類牌照，可從事就證券提供意見及資産管理等受規管活動。該集團今日股價收報2.57元，升6.19%。
該集團指，德林家族辦公室成立於2012年，以香港爲總部，業務覆蓋中國內地、港澳台、新加坡及北美地區，是香港最早的一批聯合型家族辦公室，可向其超高淨值客戶提供買入或賣出證券意見，發佈相關證券的研究報告或分析。能以全權委托形式管理證券或期貨合約投資組合，以及以全權委托方式管理基金。除此之外，該機構還擁有保險經紀牌照，可代理銷售各類保險産品，同時通過自有業務群及認證第三方服務，爲家辦客戶提供：家族憲章制定、身份規劃、慈善基金、教育諮詢、健康諮詢等一系列傳承規劃服務。該家族辦公室的核心團隊來自國際知名私人銀行、投資銀行團隊及財富管理團隊，擁有平均超過20年以上的豐富經驗。
德林控股此次併購家族辦公室部分股權及業務，將資産管理版塊加速納入上市公司版圖，或成爲首家提供聯合家族辦公室持牌服務的港股主板金融上市公司。其過往10年保持的「三駕馬車」（家辦、證券、另類投資）的互動支持模式，有望整合爲「雙擎驅動」的新模式，將另類投資及基金併入家辦業務群，使得家辦客戶及渠道資源能夠更加充分的與證券服務的企業客戶深入聯動，而隨之而來的，便應是收入與利潤的大幅且長效的增長。
其他報道
通用汽車擬向中國初創企業Momenta投3億美元 開拓自動駕駛技術
恒指收市升289點 成交增50% 北水連續兩日流出 恒大升17%
中電推新氣候願景擬在2040年結束煤發電 擬在澳洲物色新伙伴
52款APP侵害用戶權益未完成整改 南方航空、喜茶APP有份