該集團指，德林家族辦公室成立於2012年，以香港爲總部，業務覆蓋中國內地、港澳台、新加坡及北美地區，是香港最早的一批聯合型家族辦公室，可向其超高淨值客戶提供買入或賣出證券意見，發佈相關證券的研究報告或分析。能以全權委托形式管理證券或期貨合約投資組合，以及以全權委托方式管理基金。除此之外，該機構還擁有保險經紀牌照，可代理銷售各類保險産品，同時通過自有業務群及認證第三方服務，爲家辦客戶提供：家族憲章制定、身份規劃、慈善基金、教育諮詢、健康諮詢等一系列傳承規劃服務。該家族辦公室的核心團隊來自國際知名私人銀行、投資銀行團隊及財富管理團隊，擁有平均超過20年以上的豐富經驗。

德林控股此次併購家族辦公室部分股權及業務，將資産管理版塊加速納入上市公司版圖，或成爲首家提供聯合家族辦公室持牌服務的港股主板金融上市公司。其過往10年保持的「三駕馬車」（家辦、證券、另類投資）的互動支持模式，有望整合爲「雙擎驅動」的新模式，將另類投資及基金併入家辦業務群，使得家辦客戶及渠道資源能夠更加充分的與證券服務的企業客戶深入聯動，而隨之而來的，便應是收入與利潤的大幅且長效的增長。

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