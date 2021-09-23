戶戶送調查：午餐聚會有助員工投入度 9成員工想有膳食津貼
文章日期：2021年9月23日 17:32
俗語話：「雞髀打人牙骹軟」，外賣平台戶戶送（Deliveroo）今天公布一項有關「戶戶送職場版調查」結果，顯示員工投入度深受同事間的午餐聚會影響，近9成受訪員工表示，與交通或健康津貼等其他激勵措施相比，他們更希望獲得每日膳食津貼，作為提升工作效率的動力。
戶戶送表示，超過65%受訪員工表示希望有更多機會與同事聚餐，因為這有助他們加深認識、建立新的人際關係。當中，享受與同事聚餐的男性受訪者有49%，女性受訪者的比例則為40%。
是次調查由戶戶送委託Censuswide於今年7月至8月向1001名受訪者進行。受訪者在疫情前均每周工作至少三天，並在辦公室度過至少一半時間。他們目前至少有25%的時間於辦公室工作，所屬的公司至少於香港聘用十名員工。
調查結果指出，員工最希望辦公室常備的食品包括咖啡（67%）、生果（49%）、汽水（46%）、餅乾（46%）及朱古力／糖果（43%）。37%受訪者選擇壽司、茶飲、果汁及薄餅作為辦公室食品的首選。
戶戶送職場版香港及新加坡區主管繆祥表示，是次調查為了協助本地企業了解急速轉變的消費趨勢和需求，助其營造員工所喜歡的工作環境。繆祥預告，隨著員工陸續返回辦公室工作，除電子禮品卡外，戶戶送將繼續推出不同方案，如到會服務、一人份便當等，並為全港僱員制定更多的膳食津貼計劃。
其他報道
通用汽車擬向中國初創企業Momenta投3億美元 開拓自動駕駛技術
恒指收市升289點 成交增50% 北水連續兩日流出 恒大升17%
中電推新氣候願景擬在2040年結束煤發電 擬在澳洲物色新伙伴
52款APP侵害用戶權益未完成整改 南方航空、喜茶APP有份