戶戶送表示，超過65%受訪員工表示希望有更多機會與同事聚餐，因為這有助他們加深認識、建立新的人際關係。當中，享受與同事聚餐的男性受訪者有49%，女性受訪者的比例則為40%。

是次調查由戶戶送委託Censuswide於今年7月至8月向1001名受訪者進行。受訪者在疫情前均每周工作至少三天，並在辦公室度過至少一半時間。他們目前至少有25%的時間於辦公室工作，所屬的公司至少於香港聘用十名員工。

調查結果指出，員工最希望辦公室常備的食品包括咖啡（67%）、生果（49%）、汽水（46%）、餅乾（46%）及朱古力／糖果（43%）。37%受訪者選擇壽司、茶飲、果汁及薄餅作為辦公室食品的首選。

戶戶送職場版香港及新加坡區主管繆祥表示，是次調查為了協助本地企業了解急速轉變的消費趨勢和需求，助其營造員工所喜歡的工作環境。繆祥預告，隨著員工陸續返回辦公室工作，除電子禮品卡外，戶戶送將繼續推出不同方案，如到會服務、一人份便當等，並為全港僱員制定更多的膳食津貼計劃。

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