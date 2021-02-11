恒指收市升289點 成交增50% 北水連續兩日流出 恒大升17%
文章日期：2021年9月23日 16:31
美國聯儲局宣布將減買債，恒指今早高開392點後曾升最多605點，其後好快收窄升幅，午後早段更進一步縮至僅升92點，其後重新擴張，全日高低波幅514點。北水重啟又再沽貨，大市全日成交急增，是9月17日1938.31億元成交後最多。
恒指收市升289點或1.19%，報24510點，成交金額1789億元，較上日增加50.15%；國指升93點或1.08%，報8733點。恒生科技指數收報6300點，升0.93%。
恒指曾升最多2.5%，是7月29日後最大升幅，當日升幅為3.38%。日內最多升605.92點，是8月24日後最大點數升幅，當日最多升618.33點。恒指連升2日，累計升411.84點，對上一次連升2日是9月7日。
國指曾升最多3.15%，是8月24日後最大升幅，連升2日累計升95.18點。
科指曾升最多3.18%，是9月17日後最大升幅。
藍籌41隻升，15隻下跌，4隻無升跌。龍湖（0960）升9.7%，收報34.5元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升5.2%，收報242.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻99點；吉利（0175）跌5.12%，收報23.15元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）跌2.6%，收報22.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。
恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報41.65元，升5.84%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）見52周低29.05元，收報29.55元，跌3.27%。
恒指受制於10天線(25069.14點)，科指10天線(6420.38點)得而復失。
北水南下合計淨流出4.57億元，較上日減少40.68%，連續第2日流出，累計流出12.26億元。南水北上合計淨流出43.09億元人民幣，較上日增加42.96%，連續第2日流出，累計流出73.23億元。
焦點股
恒大系消息眾多，恒大（3333）昨表示「已通過場外方式協商解決」一份債券利息，刺激系內股價上升。其後又有傳中央出手，恒大料將一分為三重組變國企。
恒大曾升最多32.16%，是2009年11月5日後最大升幅，高見3元，是9月15日3.09元後最高，收報2.67元，升17.62%。
恒大物業（6666）曾升最多17.86%，是2021年8月11日後最大升幅，高見4.95元，是9月8日5.14元後最高，收報4.53元，升7.86%。
恒大汽車（0708）曾升最多20.69%，是8月27日後最大升幅，高見3.5元，是9月17日3.7元後最高，收報2.91元，升0.34%。股價連升2日，累計升0.01元，不過同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2021年9月13日。
恒騰（0136）曾升最多12.75%，是8月10日後最大升幅，但其後倒跌最多9.31%，見52周低1.85元，收報1.89元，跌7.35%。股價連跌12日，累計跌1.85元，為上市以來最長跌浪。另連續第12日陰燭，對上一次連續第12日陰燭是2018年2月8日。
午後消息股表現
友邦香港年底前增聘250名專才，涵蓋產品設計、數據分析等。友邦（1299）收報88.4元，跌0.39%。
立陶宛批手機內置審查功能，小米（1810）：不會審查用戶通訊。收報22.5元，跌2.6%。
今早及隔晚消息股表現
匯豐祈耀年稱恒大債務危機對資本市場帶來衝擊。匯控（0005）收報39.75元，升2.45%。
券商︰若中央將恒大斬件收為國企，利內房物管股。物管股造好，碧桂園服務（6098）收報54元，升12.73%；旭輝永升服務（1995）收報14.58元，升10.29%；世茂服務（0873）收報15.8元，升11.27%。
李書福：吉利控股已開發出多款甲醇乘用車和商用車。吉利（0175）收報23.15元，跌5.12%。
百勝中國（9987）：經營利潤有望實現雙位數增長。收報426.2元，升0.61%。
攜程（9961）今公布業績。收報229元，升3.71%。
華置（0127）：已售1億股恒大（3333）擬悉售餘下持股料蝕94億。收報2.3元，升5.5%。
宏安（1222）1600萬買花樣年（1777）債「溝貨」。宏安收報0.062元，升3.33%；花樣年收報0.57元，升7.55%。
百度（9888）伙清華大學出版社打造人工智能系列教材。收報156.5元，升2.02%。
美圖（1357）澄清：被責令關閉的「美圖秀秀網」與公司無關聯。收報1.67元，升0.6%。
螞蟻旗下花唄有序接入央行徵信系統。阿里巴巴（9988）收報148.4元，跌0.2%。
中策（0235）擬八折尋求悉售恒大汽車（0708）股份。中策收報0.051元，升6.25%。
騰訊（0700）1.03億元回購23萬股 小米斥2700萬回購。騰訊收報463.2元，升2.93%。
卓能（0131）發盈喜，料全年多賺兩倍。收報2.66元，跌0.75%。
中遠海運（1199）6億入股德國一貨櫃碼頭三成半股權。收報6.7元，升2.29%。
中電信（0728）母公司擬增持不少於40億元人民幣股份。收報2.63元，升0.77%。
偉易達（0303）發盈警，料中期純利按年跌35%至40%。收報60.9元，跌6.02%。
破頂股表現
能源、環保股破頂，包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見7.6元，收報7.55元，升16.87%；龍源電力（0916）創上市新高，見20.25元，收報17.74元，升5.6%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見6.79元，收報6.4元，升11.11%；蘇創燃氣（1430）創52周高，見2.43元，收報2.43元，無升跌；中國水務（0855）創52周高，見9.09元，收報8.9元，升7.75%；華潤電力（0836）創52周高，見24.8元，收報22.8元，升14.23%；中國能源建設（3996）創52周高，見1.65元，收報1.6元，升1.27%；中廣核（1816）創52周高，見2.31元，收報2.29元，升12.25%。
其他破頂股包括，融信服務（2207）創上市新高，見5.49元，收報5.43元，升6.47%；科濟藥業（2171）創上市新高，見49.8元，收報48.6元，升5.65%；理文化工（0746）創上市新高，見13.78元，收報13.4元，升8.24%；科聯系統（0046）創52周高，見2.89元，收報2.8元，升3.7%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；首都信息（1075）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升15.22%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.08元，收報1.87元，跌6.03%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.85元，收報1.76元，升2.92%。
破底股方面
破底股包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.195元，收報0.21元，升5.53%；春立醫療（1858）見52周低16.18元，收報16.38元，跌1.33%；PLATT NERA（1949）見52周低0.22元，收報0.22元，跌4.35%；易鑫集團（2858）見52周低1.48元，收報1.56元，升3.31%；粵運交通（3399）見52周低1.18元，收報1.21元，跌0.82%；比亞迪電子（0285）見52周低29.05元，收報29.55元，跌3.27%；青啤（0168）見52周低57.6元，收報58.8元，跌4.47%；恒騰（0136）見52周低1.85元，收報1.89元，跌7.35%；銀建國際（0171）見52周低0.51元，收報0.55元，無升跌；都市麗人（2298）見52周低0.59元，收報0.64元，跌9.86%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，南方錳業（1091）收報1.45元，升35.51%；浪潮國際（0596）收報4.96元，升22.77%；晨鳴紙業（1812）收報4.96元，升17.81%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見7.6元，收報7.55元，升16.87%；首都信息（1075）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升15.22%；華潤電力（0836）創52周高，見24.8元，收報22.8元，升14.23%；網上車市（1490）收報0.55元，升13.4%。
下跌異動股，包括，協同通信（1613）收報0.32元，跌54.29%；都市麗人（2298）見52周低0.59元，收報0.64元，跌9.86%；雅迪（1585）收報11.82元，跌8.37%；中視金橋（0623）收報1.24元，跌7.46%；恒騰（0136）見52周低1.85元，收報1.89元，跌7.35%；南方通信（1617）平上市低位0.178元，收報0.181元，跌7.18%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.08元，收報1.87元，跌6.03%；偉易達（0303）收報60.9元，跌6.02%；瑞慈醫療（1526）收報1.17元，跌5.65%。
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