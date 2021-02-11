美國聯儲局宣布將減買債，恒指今早高開392點後曾升最多605點，其後好快收窄升幅，午後早段更進一步縮至僅升92點，其後重新擴張，全日高低波幅514點。北水重啟又再沽貨，大市全日成交急增，是9月17日1938.31億元成交後最多。