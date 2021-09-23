米線連鎖店譚仔今起招股 入場費4212元

劉達民在會上表示，市場波動及調整時有發生，不過認為香港顧客開心會食米線，不開心會食米線，無論牛市或熊市都會食米線，反映顧客對集團的需求每日都存在，在不同地區亦有一定的發展空間，因此不認為近期市況會對集團招股有太大影響。劉又指出，亞洲粉麵專門店及快速休閒餐廳市場本身有顯著增長，預計香港餐飲市場不會飽和。

至於內地市場，他指出粵港澳大灣區市場機遇較大，加上內地經濟快速發展，因此未來三年在內地開設的分店較其他市場多，惟他強調亦會專注發展其他市場如日本、澳洲等新市場。另外，被問到譚仔的回本期較譚仔三哥長，他解釋，譚仔分店普遍較小，加上大多開在商業及休閒區，較受疫情影響，因此回本期被拖慢。

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